MADRID, 14 Oct. (CulturaOcio) -

La temporada 5 y última entrega Stranger Things llegará a Netflix dividida en tres partes. El próximo 27 de noviembre aterrizarán en la plataforma los cuatro primeros episodios, el 26 de diciembre lo harán los tres siguientes y el 1 de enero de 2026, el final. Ahora, Ross Duffer, uno de los creadores de la ficción, ha revelado la duración "real" de la primera tanda.

"Duraciones REALES", escribía el realizador en una publicación en su cuenta de Instagram en la que, a través de un vídeo, daba a conocer la duración de los cuatro primeros episodios.

Titulado 'Chapter One: The Crawl' (que podría traducirse como "Capítulo 1: El Rastreo"), el capítulo 1 de la quinta temporada de Stranger Things tendrá una duración de 1 hora y 8 minutos, mientras que 'Chapter Two: The Vanishing of...' (Capítulo 2: La desaparición de...) será más corto, con solo 54 minutos. Los otros episodios, 'Chapter Three: The Turnbow Trap' (Capítulo 3: La trampa de Turnbow) y 'Chapter Four: Sorcerer' (Capítulo 4: Hechicero), se extenderán 1 hora y 6 minutos y 1 hora y 23 minutos, respectivamente.

Hace apenas dos meses, en agosto, Duffer anunciaba que los dos primeros episodios estaban oficialmente terminados y compartía una rápida y reveladora valoración de los mismos. "'The Crawl' es, desde la temporada 1, el primer episodio en el que pasan más cosas y nuestro favorito. 'The Vanishing of...' [La desaparición de...] (sí, sí, crees que sabes quién es, bla, bla, bla) tiene, con diferencia, el comienzo más loco que hemos hecho nunca. Es una de las secuencias de las que estamos más orgullosos esta temporada", escribió entonces.

Por el momento, se desconoce la duración de los episodios que llegarán a Netflix el próximo 26 de diciembre y el 1 de enero de 2026.

El reparto principal de la serie, incluyendo a Noah Schnapp, Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Brett Gelman y Jamie Campbell Bower, regresa para esta última temporada. Linda Hamilton se incorpora al elenco en un papel aún no revelado.