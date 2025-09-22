Stranger Things 5: Filtrada el arma de Nancy Wheeler contra Vecna en la temporada final

MADRID, 22 Sep. (CulturaOcio) -

Dividida en tres partes, la quinta y última temporada de Stranger Things llegará a Netflix el 27 de noviembre con "el comienzo más loco" de toda la serie según prometió su cocreador Ross Duffer. Tras el vistazo al tráiler de la temporada 5, ahora son las nuevas imágenes del merchandising del proyecto las que revelan nuevos detalles, concretamente de Nancy Wheeler (Natalia Dyer) y el arma con la que plantará cara a Vecna.

Compartidas en X por un usuario identificado como Hawkins Happenings, las fotografías del Funko Pop! de Nancy en los nuevos episodios muestran al personaje con un arma de fuego, muy en la línea de su escopeta recortada del desenlace de la temporada 4 con la que encadenó tres disparos a quemarropa antes de rociar a Vecna con cócteles Molotov en la Casa Creel.

Además de la figura de Nancy, el adelanto de Funko Pop! muestra a Steve Harrington (Joe Keery) y a Robin Buckley (Maya Hawke), lo que sugiere que el trío de personajes que formó equipo durante el asalto final de la temporada 4 para infiltrarse en la mansión, localizar el cuerpo físico de Vecna y neutralizarlo volverán a trabajar codo con codo.

La última entrega de Stranger Things llegará a Netflix dividida en tres partes. Así, la primera tanda de capítulos, compuesta por cuatro episodios, se estrenará el 27 de noviembre, mientras que la segunda incluirá tres capítulos y verá la luz el 26 de diciembre. Y los fans tendrán que esperar al 1 de enero de 2026 para ver el episodio final.

A falta de la sinopsis oficial del próximo asalto de la serie, conviene recordar que la temporada 4 concluye con una victoria amarga y con Hawkins al borde del colapso, pues Vecna es abatido, pero no eliminado, ya que Nancy, Steve y Robin incendian su cuerpo en la Casa Creel, pero desaparece para que más adelante Once perciba que sigue presente. Además, las cuatro grietas abiertas por el villano que conectan ambos mundos rasgan el centro de Hawkins, comenzando la invasión del Upside Down.

Además de Dyer, Kerry y Hawke, el elenco principal de la serie creada por los hermanos Duffer hace nueve años regresa para esta última entrega, incluyendo a Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Charlie Heaton, Priah Ferguson, Brett Gelman y Jamie Campbell Bower. Además, Linda Hamilton se incorpora al reparto en un papel aún no revelado.