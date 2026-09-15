¿Dónde ver las series ganadoras de los Emmy 2026 en streaming?

MADRID, 15 Sep. (CulturaOcio) -

Los Emmy 2026 han dejado un palmarés con una gran dominadora La maldición de Widow's Bay, que hizo historia con 14 estatuillas. La comedia de terror se impuso en una edición en la que también triunfaron el drama médico The Pitt, la miniserie DTF St. Louis y la distopía Pluribus.

Más allá de los grandes premios de serie, la ceremonia ha coronado interpretaciones como las de Matthew Rhys, Noah Wyle, Rhea Seehorn, Jean Smart y Matthew Rhys, así como títulos que ya estaban entre los fenómenos televisivos del año.

Estas son las principales ganadoras de los Emmy 2026 y dónde verlas en streaming en España.

LA MALDICIÓN DE WIDOW'S BAY, LA REINA DE LOS EMMY

La maldición de Widow's Bay fue la producción más premiada de la edición, con 14 estatuillas, récord histórico para una comedia en una sola temporada. Entre sus galardones destacan mejor serie de comedia, mejor actor protagonista para Matthew Rhys, actor y actriz secundarios para Stephen Root y Kate O'Flynn, dirección para Hiro Murai y guion para su creadora, Katie Dippold.

La ficción de Apple TV combina humor negro, misterio y terror sobrenatural en una isla de Nueva Inglaterra marcada por una supuesta maldición. Su tono excéntrico y coral y sus certeros golpes de humor negro y sátira aderezan las oscuras andanzas de una pequeña comunidad que debe enfrentarse a sucesos cada vez más extraños.

Disponible en Apple TV.

THE PITT, LA CONSAGRACION DEL MEJOR DRAMA MÉDICO

The Pitt revalidó su Emmy a mejor serie dramática y sumó seis premios en total, incluido el de mejor actor protagonista de drama para Noah Wyle. La serie médica de HBO Max volvió a imponerse en las categorías principales después de liderar las nominaciones en esta edición con 25 candidaturas.

Ambientada en la sala de urgencias de un hospital de Pittsburgh, la ficción sigue, a ritmo de un capítulo por hora, la intensa jornada de trabajo de su personal. Con una estructura en tiempo real y un ritmo asfixiante, retrata la presión asistencial, los dilemas éticos y el coste emocional de la medicina de emergencias.

Disponible en HBO Max.

DTF ST. LOUIS, LA GRATA SORPRESA EN MINISERIES

DTF St. Louis fue una de las grandes sorpresas de los Emmy 2026 con siete premios, incluido el de mejor miniserie o serie antológica. David Harbour y Linda Cardellini también fueron reconocidos en las categorías de actor y actriz secundarios, consolidando el éxito de la producción de HBO Max.

La ficción es una comedia negra centrada en una pareja de St. Louis cuya relación entra en una fase caótica. El título explora el matrimonio, el deseo, la frustración y las contradicciones de la vida adulta desde un enfoque incómodo, ácido y muy poco complaciente.

Disponible en HBO Max.

PLURIBUS, LA DISTOPÍA DE VINCE GILLIGAN

Pluribus se alzó con seis premios, entre ellos el Emmy a mejor actriz protagonista de drama para Rhea Seehorn y el de mejor guion de drama para Vince Gilligan.

Creada por el responsable de Breaking Bad y Better Call Saul, la ficción de Apple TV presenta un universo de ciencia ficción con una premisa inquietante y de gran escala. Seehorn encarna a una escritora ajena a un fenómeno que ha alterado de forma radical la realidad y la conducta de toda la humanidad.

Disponible en Apple TV.

SPIDER-NOIR, ÉXITO Y CANCELACIÓN PARA NICOLAS CAGE

Spider-Noir sumó cinco Emmy y se situó entre las producciones más premiadas de la edición. Aunque este palmarés, que la señalan como una de las apuestas de género superheróico más destacadas del año, no le sirvió a la serie protagonizada por Nicolas Cage para contar con una segunda temporada.

La serie reimagina al trepamuros de Marvel dentro de una estética de cine negro, con una versión envejecida y desencantada del héroe que ejerce de detective privado en el Nueva York de los años 30. Su propuesta mezcla acción superheroica, misterio criminal y una atmósfera pulp inspirada en los relatos detectivescos clásicos.

Disponible en Prime Video.

BRONCA (BEEF), EL REGRESO DE LA ANTOLOGÍA

Con su segunda temporada, Bronca (Beef) logró tres Emmy, todos ellos en categorías técnicas, y prolongó el prestigio de una de antologías más aclamadas de Netflix. La serie volvió a destacar en las categorías de miniserie y antología tras el enorme impacto crítico y comercial de su primera entrega.

Protagonizada por Oscar Isaac, Carey Mulligan, Charles Melton y Cailee Spaeny, su nueva historia propone un relato independiente, con nuevos personajes y un conflicto distinto, pero conserva el sello de la ficción: tensiones cotidianas que se convierten en una espiral de resentimiento, violencia emocional y humor negrísimo.

Disponible en Netflix.

MARGO TIENE PROBLEMAS DE DINERO, OTRO ÉXITO DE APPLE

Margo tiene problemas de dinero consiguió tres Emmy, también todos ellos en categorías técnicas, y contribuyó decisivamente al liderazgo de Apple TV en el palmarés.

La serie sigue a Margo, la protagonista encarnada por Elle Fanning, una joven madre que intenta salir adelante mientras lidia con dificultades económicas, responsabilidades familiares y una vida afectiva desordenada. El título combina drama íntimo, ironía y observación social alrededor de la precariedad y la maternidad.

Disponible en Apple TV.

PALM ROYALE, GLAMOUR Y SÁTIRA

También tres Emmy en categorías técnicas logró Palm Royale sumó con su particular mezcla de comedia, lujo y crítica de clase. La ficción se mueve en el exclusivo ambiente de Palm Beach, donde entrar en un club social puede ser una cuestión de vida o muerte para quienes ansían pertenecer a la élite.

Disponible en Apple TV.

HACKS, EL ADIÓS POR TODO LO ALTO DE JEAN SMART

Hacks cerró su recorrido con dos Emmy, incluido el de mejor actriz protagonista de comedia para Jean Smart. La intérprete ganó por quinta vez por Deborah Vance y se convirtió en la primera persona que consigue un Emmy por cada temporada de una misma serie logrando un pleno perfecto.

La comedia sigue la relación creativa y personal entre una legendaria monologuista de Las Vegas y una joven guionista con una voz radicalmente distinta. La serie mezcla humor incisivo, diálogos afilados y un retrato emocional de dos mujeres que aprenden a entenderse pese a sus conflictos generacionales.

Disponible en HBO Max.