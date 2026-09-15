Premios Emmy 2026: Lista completa de ganadores

Premios Emmy 2026: Lista completa de ganadores
Premios Emmy 2026: Lista completa de ganadores - APPLE TV
Cultura Ocio
Publicado: martes, 15 septiembre 2026 8:43
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   MADRID, 15 Sep. (CulturaOcio) -

   La Maldición de Widow's Bay, con 14 premios, ha sido la gran triunfadora de los Emmy 2026 que se han entregado en la noche de este lunes en una gala celebrada la noche de este lunes en el Peacock Theater de Los Ángeles, California (EE.UU.) y que fue conducida por la estrella de Ley y orden: Unidad de Víctimas Especiales Mariska Hargitay.

   Junto la comedia de terror de Apple TV protagonizada por Matthew Rhys, otros títulos que han brillado en la 78.ª edición de galardones que anualmente concede la Academia de Televisión estadounidense han sido el drama médico The Pitt o la miniserie DTF St. Louis.

   Esta es la lista completa de ganadores en las principales categorías de los Emmy 2026:

MEJOR SERIE DRAMÁTICA

   The Pitt

MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE DRAMÁTICA

   Rhea Seahorn - Pluribus

MEJOR ACTOR EN UNA SERIE DRAMÁTICA

   Noah Wyle - The Pitt

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA SERIE DRAMÁTICA

   Allison Janney - La diplomática

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA SERIE DRAMÁTICA

   Tom Pelphrey - Task

MEJOR ACTOR INVITADO EN UNA SERIE DRAMA

   Ernest Harden Jr. - The Pitt

MEJOR ACTRIZ INVITADA EN UNA SERIE DRAMÁTICA

   Shailene Woodley - Paradise

MEJOR DIRECCIÓN DE UNA SERIE DRAMÁTICA

   Slow Horses - Saul Metzstein

MEJOR GUION DE UNA SERIE DRAMÁTICA

   Pluribus - Vince Gilligan

   MEJOR SERIE DE COMEDIA Colegio Abbott

   La maldición de Widow's Bay

MEJOR ACTOR EN UNA SERIE DE COMEDIA

   Matthew Rhys - La maldición de Widow's Bay

MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE DE COMEDIA

   Jean Smart - Hacks

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA SERIE DE COMEDIA

   Stephen Root - La maldición de Widow's Bay

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA SERIE DE COMEDIA

   Kate O'Flynn - La maldición de Widow's Bay

MEJOR ACTOR INVITADO EN UNA SERIE DE COMEDIA

   Rob Reiner - The Bear

MEJOR ACTRIZ INVITADA EN UNA SERIE DE COMEDIA

   Betty Gilpin - La maldición de Widow's Bay

MEJOR DIRECCIÓN DE UNA SERIE DE COMEDIA

   La maldición de Widow's Bay - Hiro Murai

MEJOR GUION DE UNA SERIE DE COMEDIA

   La maldición de Widow's Bay - Katie Dippold

MEJOR MINISERIE O SERIE DE ANTOLOGÍA

   DTF St. Louis

MEJOR PELÍCULA DE TELEVISIÓN

   Criaturas luminosas

MEJOR ACTOR EN UNA MINISERIE, SERIE DE ANTOLOGÍA O PELÍCULA

   Matthew Rhys - La bestia en mí

MEJOR ACTRIZ EN UNA MINISERIE, SERIE DE ANTOLOGÍA O PELÍCULA

   Sally Field - Criaturas luminosas

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA MINISERIE, SERIE DE ANTOLOGÍA O PELÍCULA

   David Harbour - DTF ST. Louis

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA MINISERIE, SERIE DE ANTOLOGÍA O PELÍCULA

   Linda Cardellini - DTF St. Louis

MEJOR DIRECCIÓN EN UNA MINISERIE, SERIE DE ANTOLOGÍA O PELÍCULA

   DTF St. Louis - Steven Conrad

MEJOR GUION EN UNA MINISERIE, SERIE DE ANTOLOGÍA O PELÍCULA

   DTF St. Louis - Steven Conrad

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