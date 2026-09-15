Premios Emmy 2026: Lista completa de ganadores - APPLE TV
MADRID, 15 Sep. (CulturaOcio) -
La Maldición de Widow's Bay, con 14 premios, ha sido la gran triunfadora de los Emmy 2026 que se han entregado en la noche de este lunes en una gala celebrada la noche de este lunes en el Peacock Theater de Los Ángeles, California (EE.UU.) y que fue conducida por la estrella de Ley y orden: Unidad de Víctimas Especiales Mariska Hargitay.
Junto la comedia de terror de Apple TV protagonizada por Matthew Rhys, otros títulos que han brillado en la 78.ª edición de galardones que anualmente concede la Academia de Televisión estadounidense han sido el drama médico The Pitt o la miniserie DTF St. Louis.
Esta es la lista completa de ganadores en las principales categorías de los Emmy 2026:
MEJOR SERIE DRAMÁTICA
The Pitt
MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE DRAMÁTICA
Rhea Seahorn - Pluribus
MEJOR ACTOR EN UNA SERIE DRAMÁTICA
Noah Wyle - The Pitt
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA SERIE DRAMÁTICA
Allison Janney - La diplomática
MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA SERIE DRAMÁTICA
Tom Pelphrey - Task
MEJOR ACTOR INVITADO EN UNA SERIE DRAMA
Ernest Harden Jr. - The Pitt
MEJOR ACTRIZ INVITADA EN UNA SERIE DRAMÁTICA
Shailene Woodley - Paradise
MEJOR DIRECCIÓN DE UNA SERIE DRAMÁTICA
Slow Horses - Saul Metzstein
MEJOR GUION DE UNA SERIE DRAMÁTICA
Pluribus - Vince Gilligan
MEJOR SERIE DE COMEDIA Colegio Abbott
La maldición de Widow's Bay
MEJOR ACTOR EN UNA SERIE DE COMEDIA
Matthew Rhys - La maldición de Widow's Bay
MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE DE COMEDIA
Jean Smart - Hacks
MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA SERIE DE COMEDIA
Stephen Root - La maldición de Widow's Bay
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA SERIE DE COMEDIA
Kate O'Flynn - La maldición de Widow's Bay
MEJOR ACTOR INVITADO EN UNA SERIE DE COMEDIA
Rob Reiner - The Bear
MEJOR ACTRIZ INVITADA EN UNA SERIE DE COMEDIA
Betty Gilpin - La maldición de Widow's Bay
MEJOR DIRECCIÓN DE UNA SERIE DE COMEDIA
La maldición de Widow's Bay - Hiro Murai
MEJOR GUION DE UNA SERIE DE COMEDIA
La maldición de Widow's Bay - Katie Dippold
MEJOR MINISERIE O SERIE DE ANTOLOGÍA
DTF St. Louis
MEJOR PELÍCULA DE TELEVISIÓN
Criaturas luminosas
MEJOR ACTOR EN UNA MINISERIE, SERIE DE ANTOLOGÍA O PELÍCULA
Matthew Rhys - La bestia en mí
MEJOR ACTRIZ EN UNA MINISERIE, SERIE DE ANTOLOGÍA O PELÍCULA
Sally Field - Criaturas luminosas
MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA MINISERIE, SERIE DE ANTOLOGÍA O PELÍCULA
David Harbour - DTF ST. Louis
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA MINISERIE, SERIE DE ANTOLOGÍA O PELÍCULA
Linda Cardellini - DTF St. Louis
MEJOR DIRECCIÓN EN UNA MINISERIE, SERIE DE ANTOLOGÍA O PELÍCULA
DTF St. Louis - Steven Conrad
MEJOR GUION EN UNA MINISERIE, SERIE DE ANTOLOGÍA O PELÍCULA
DTF St. Louis - Steven Conrad