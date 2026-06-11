David Harbour rompe su silencio sobre la presunta denuncia por acoso de Millie Bobby Brown: "Tuve una crisis nerviosa" - CONTACTO

MADRID, 11 Jun. (CulturaOcio) -

Antes del estreno de la temporada final de Stranger Things, el medio británico Daily Mail informaba de que Millie Bobby Brown habría presentado una queja formal interna por "acoso e intimidación" contra David Harbour, su padre adoptivo en la serie de Netflix. Ahora, el actor ha abordado los hechos por primera vez, tildando la noticia de falsa y asegurando que fue uno de los motivos por los que sufrió problemas de salud mental.

"Tuve una crisis nerviosa", confiesa Harbour en una entrevista concedida a Variety, calificando como "raro" el momento en el que se difundió la noticia, una semana después de que su expareja Lilly Allen lanzara su disco West End Girl, en el que criticaba duramente al actor acusándolo de una infidelidad. El estrés que, según Harbour, desencadenó esta crisis de salud mental, tuvo que ver con lo que denomina información falsa.

El actor fue objeto de titulares a raíz de la supuesta tensión con su compañera de reparto en Stranger Things. No obstante, ambos intérpretes se mostraron cercanos en la premiere de la quinta y última entrega de la serie, con Brown hablando con la prensa sobre su "amistad" con Harbour y lo mucho que la valoraba, aunque sin abordar directamente la denuncia.

DAVID HARBOUR MILLIE BOBBY BROWN, "SOLO FUE UNA DISCUSIÓN"

"Tan solo fue una discusión que se resolvió. Una vez que despejamos el terreno y hablamos entre nosotros, todo quedó arreglado", asegura ahora el actor, añadiendo que "hoy en día, a todo el mundo le da mucho miedo hablar las cosas" y "mostrarse tal y como es". "No sé cómo moverme en este mundo tan extraño de los medios de comunicación. Pero fue algo totalmente normal, nos queremos mucho y siempre ha sido así", expresa Harbour.

"Sufro algunos problemas que me tienen muy confundido. Es tremendamente confuso", asegura el intérprete, que siempre ha hablado abiertamente sobre su trastorno bipolar. "Creo que mucha gente tiene un amigo, un hermano o un compañero de trabajo que se enfrenta a problemas de salud mental, y probablemente se sienten bastante desconcertados cuando esa persona se deprime, entra en manía o sufre un episodio", continúa Harbour.

"En momentos de estrés extremo, eso puede provocar un comportamiento un tanto errático, y es vergonzoso, y me avergüenzo de ello. No es algo que elija, y no se lo desearía ni a mi peor enemigo. Creo que, en el caso de algunos de nosotros, nuestro talento está indisolublemente ligado a nuestra enfermedad", expone, asegurando que "tener un sistema nervioso que reacciona al mundo de una forma demasiado sensible" puede obligarle, "en momentos de estrés extremo", a comportarse "de una forma un poco extraña".

"[Brown y yo] trabajamos juntos durante diez años, en su adolescencia, interpretando a un padre y una hija", recuerda el actor a propósito de Stranger Things, cuyas cinco temporadas se rodaron a lo largo de una década. "No sé si la gente tiene familiares y amigos con los que ha pasado mucho tiempo durante diez años. De vez en cuando surgen discusiones, desacuerdos en las familias, no pasa nada porque tan solo se trata de un desacuerdo y luego vuelves a estar bien. El problema con una serie de mil millones de dólares es que hay cientos de personas que quieren involucrarse", apunta Harbour.

"A decir verdad, Millie y yo estamos trabajando en varios", adelanta el intérprete, conteniéndose antes de terminar la frase. "Seguiréis viéndonos a Millie y a mí juntos. Diez años no han sido suficiente. Hay un vínculo especial entre nosotros. La quiero. Ella me quiere", sentencia.