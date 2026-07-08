Premios Emmy 2026: Lista completa de nominados - ACADEMY TELEVISION
MADRID, 8 Jul. (CulturaOcio) -
La Academia de Televisión estadounidense ya ha anunciado las nominaciones a los premios Emmy 2026 que se celebrarán el próximo 14 de septiembre. La segunda temporada del drama médico de HBO Max, The Pitt, con 25 candidaturas, encabeza la lista de nominados en la categoría de drama mientras que la última temporada de Hacks, también de HBO, hace lo propio en comedia con 24 nominaciones.
Jeff Hiller y Liza Colón-Hayas han sido los responsables de anunciar a los actores, actrices y series que este año optan a los galardones en los que también destacan dos nuevas series de Apple TV: la comedia de terror La maldición de Widow's Bay, que acumula 19 nominaciones, y Pluribus, el intrigante drama de ciencia ficción que cuenta con 18 candidaturas.
La gala se celebrará el domingo 14 de septiembre (madrugada del lunes 15 de septiembre en España) en el Peacock Theater de Los Ángeles y estará conducida por la actriz Mariska Hargitay, que se convierte así en la primera mujer en presentar estos galardones en 15 años.
Esta es la lista completa de nominados de las principales categorías de los Emmy 2026:
MEJOR SERIE DRAMÁTICA
La diplomática
La edad dorada
El caballero de los Siete Reinos
Paradise
The Pitt
Pluribus
Slow Horses
Vicios ocultos
MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE DRAMÁTICA
Carrie Coon - La edad dorada
Chase Infiniti - Los testamentos
Keri Russell - La diplomática
Rhea Seahorn - Pluribus
Zendaya - Euphoria
MEJOR ACTOR EN UNA SERIE DRAMÁTICA
Sterling K. Brown - Paradise
Gary Oldman - Slow Horses
Mark Ruffalo - Task
Rufus Sewell - La diplomática
Noah Wyle - The Pitt
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA SERIE DRAMÁTICA
Taylor Dearden - The Pitt
Fiona Dourif - The Pitt
Allison Janney - La diplomática
Katherine LaNasa - The Pitt
Sepideh Moafi - The Pitt
Julianne Nicholson - Paradise
Karolina Wydra - Pluribus
MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA SERIE DRAMÁTICA
Patrick Ball - The Pitt
Billy Crudup - The Morning Show
Shawn Hatosy - The Pitt
Gerran Howell - The Pitt
Jack Lowden - Slow Horses
Tom Pelphrey - Task
Carlos-Manuel Vesga - Pluribus
MEJOR ACTOR INVITADO EN UNA SERIE DRAMA
Colman Domingo - Euphoria
Ernest Harden Jr. - The Pitt
Jeff Hiller - Pluribus
Jeff Kober - The Pitt
Jonathan Pryce - Slow Horses
Bradley Whitford - La diplomática
MEJOR ACTRIZ INVITADA EN UNA SERIE DRAMÁTICA
Brittany Allen - The Pitt
Tal Anderson - The Pitt
Tina Ivlev - The Pitt
Miriam Shor - Pluribus
Merritt Wever - La edad dorada
Shailene Woodley - Paradise
MEJOR DIRECCIÓN DE UNA SERIE DRAMÁTICA
La edad dorada - Salli Richardson-Whitfield
Paradise - Hanelle M. Culpepper
The Pitt - Noah Wyle
Pluribus - Vince Gilligan
Slow Horses - Saul Metzstein
Task - Salli Richardson-Whitfield
MEJOR GUION DE UNA SERIE DRAMÁTICA
La diplomática - Peter Ackerman y Debora Cahn
The Pitt - Kirsten Pierre-Geyfman y R. Scott Gemmill
The Pitt - Valerie Chu
Pluribus - Vince Gilligan
Slow Horses - Will Smith
Task - Brad Ingelsby
MEJOR SERIE DE COMEDIA
Colegio Abbott
The Bear
Hacks
Margo tiene problemas de dinero
Nadie quiere esto
Solo asesinatos en el edificio
Terapia sin filtro
La maldición de Widow's Bay
MEJOR ACTOR EN UNA SERIE DE COMEDIA
Yahya Abdul Mateen II - Wonder Man
Steve Carell - Rooster
Matthew Rhys - La maldición de Widow's Bay
Jason Segel - Terapia sin filtro
Martin Short - Solo asesinatos en el edificio
MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE DE COMEDIA
Quinta Brunson - Colegio Abbott
Ayo Edebiri - The Bear
Elle Fanning - Margo tiene problemas de dinero
Lisa Kudrow - The Comeback
Jean Smart - Hacks
MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA SERIE DE COMEDIA
Colman Domingo - Las cuatro estaciones
Paul W. Downs - Hacks
Harrison Ford - Terapia sin filtro
Nick Offerman - Margo tiene problemas de dinero
Stephen Root - La maldición de Widow's Bay
Michael Urie - Terapia sin filtro
Tyler James Williams - Colegio Abbott
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA SERIE DE COMEDIA
Dale Dickey - La maldición de Widow's Bay
Hannah Einbinder - Hacks
Janelle James - Colegio Abbott
Kate O'Flynn - La maldición de Widow's Bay
Michelle Pfeiffer - Margo tiene problemas de dinero
Megan Stalter - Hacks
Jessica Williams - Terapia sin filtro
MEJOR ACTOR INVITADO EN UNA SERIE DE COMEDIA
Michael J. Fox - Terapia sin filtro
Brett Goldstein - Terapia sin filtro
Hamish Linklater - La maldición de Widow's Bay
Christopher McDonald - Hacks
Rob Reiner - The Bear
Connor Storrie - Saturday Night Live
MEJOR ACTRIZ INVITADA EN UNA SERIE DE COMEDIA
Leslie Bibb - Hacks
Jamie Lee Curtis - The Bear
Betty Gilpin - La maldición de Widow's Bay
Cherry Jones - Hacks
Laurie Metcalf - Hacks
Kaitlin Olson - Hacks
Lauren Weedman - Hacks
MEJOR DIRECCIÓN DE UNA SERIE DE COMEDIA
Colegio Abbott - Randall Einhorn
The Bear - Christopher Storer
La empresa de sillas - Andrew DeYoung
Hacks - Lucia Aniello
The Ms. Pat Show - Mary Lou Belli
La maldición de Widow's Bay - Hiro Murai
MEJOR GUION DE UNA SERIE DE COMEDIA
Colegio Abbott - Quinta Brunson
La empresa de sillas - Tim Robinson y Zach Kanin
The Comeback - Michael Patrick King y Lisa Kudrow
Hacks - Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky
El Jurado presenta: Retiro corporativo - Anthony King
La maldición de Widow's Bay - Katie Dippold
MEJOR MINISERIE O SERIE DE ANTOLOGÍA
Su peor pesadilla
La bestia en mí
Bronca
DTF St. Louis
Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette
MEJOR PELÍCULA DE TELEVISIÓN
Jefes de estado
Miss You, Love You
Gente que conocemos en vacaciones
Criaturas luminosas
Jack Ryan, de Tom Clancy: Guerra encubierta
MEJOR ACTOR EN UNA MINISERIE, SERIE DE ANTOLOGÍA O PELÍCULA
Riz Ahmed - Bait
Jason Bateman - Black Rabbit
Charlie Hunnam - Monstruo: La historia de Ed Gein
Oscar Isaac - Bronca
Matthew Rhys - La bestia en mí
MEJOR ACTRIZ EN UNA MINISERIE, SERIE DE ANTOLOGÍA O PELÍCULA
Claire Danes - La bestia en mí
Sally Field - Criaturas luminosas
Carey Mulligan - Bronca
Sarah Pidgeon - Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette
Sarah Snook - Su peor pesadilla
MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA MINISERIE, SERIE DE ANTOLOGÍA O PELÍCULA
Jason Bateman - DTF ST. Louis
Richard Gadd - Half Man
David Harbour - DTF ST. Louis
Richard Jenkins - DTF St. Louis
Charles Melton - Bronca
Nick Offerman - Muerte por un rayo
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA MINISERIE, SERIE DE ANTOLOGÍA O PELÍCULA
Linda Cardellini - DTF St. Louis
Dakota Fanning - Su peor pesadilla
Laurie Metcalf - Monstruos: La historia de Ed Gein
Joy Sunday - DTF St. Louis
Youn Yuh-jung - Bronca
Constance Zimmer - Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette
MEJOR DIRECCIÓN EN UNA MINISERIE, SERIE DE ANTOLOGÍA O PELÍCULA
Bronca - Jake Schreier
Bronca - Lee Sung Jin
Black Rabbit - Jason Bateman
DTF St. Louis - Steven Conrad
MEJOR GUION EN UNA MINISERIE, SERIE DE ANTOLOGÍA O PELÍCULA
Su peor pesadilla - Megan Gallagher
La bestia en mí - Gabe Rotter y Daniel Pearle
Bronca - Lee Sung Jin
Muerte por un rayo - Mike Makowsky
DTF St. Louis - Steven Conrad