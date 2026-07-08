Premios Emmy 2026: Lista completa de nominados - ACADEMY TELEVISION

MADRID, 8 Jul. (CulturaOcio) -

La Academia de Televisión estadounidense ya ha anunciado las nominaciones a los premios Emmy 2026 que se celebrarán el próximo 14 de septiembre. La segunda temporada del drama médico de HBO Max, The Pitt, con 25 candidaturas, encabeza la lista de nominados en la categoría de drama mientras que la última temporada de Hacks, también de HBO, hace lo propio en comedia con 24 nominaciones.

Jeff Hiller y Liza Colón-Hayas han sido los responsables de anunciar a los actores, actrices y series que este año optan a los galardones en los que también destacan dos nuevas series de Apple TV: la comedia de terror La maldición de Widow's Bay, que acumula 19 nominaciones, y Pluribus, el intrigante drama de ciencia ficción que cuenta con 18 candidaturas.

La gala se celebrará el domingo 14 de septiembre (madrugada del lunes 15 de septiembre en España) en el Peacock Theater de Los Ángeles y estará conducida por la actriz Mariska Hargitay, que se convierte así en la primera mujer en presentar estos galardones en 15 años.

Esta es la lista completa de nominados de las principales categorías de los Emmy 2026:

MEJOR SERIE DRAMÁTICA

La diplomática

La edad dorada

El caballero de los Siete Reinos

Paradise

The Pitt

Pluribus

Slow Horses

Vicios ocultos

MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE DRAMÁTICA

Carrie Coon - La edad dorada

Chase Infiniti - Los testamentos

Keri Russell - La diplomática

Rhea Seahorn - Pluribus

Zendaya - Euphoria

MEJOR ACTOR EN UNA SERIE DRAMÁTICA

Sterling K. Brown - Paradise

Gary Oldman - Slow Horses

Mark Ruffalo - Task

Rufus Sewell - La diplomática

Noah Wyle - The Pitt

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA SERIE DRAMÁTICA

Taylor Dearden - The Pitt

Fiona Dourif - The Pitt

Allison Janney - La diplomática

Katherine LaNasa - The Pitt

Sepideh Moafi - The Pitt

Julianne Nicholson - Paradise

Karolina Wydra - Pluribus

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA SERIE DRAMÁTICA

Patrick Ball - The Pitt

Billy Crudup - The Morning Show

Shawn Hatosy - The Pitt

Gerran Howell - The Pitt

Jack Lowden - Slow Horses

Tom Pelphrey - Task

Carlos-Manuel Vesga - Pluribus

MEJOR ACTOR INVITADO EN UNA SERIE DRAMA

Colman Domingo - Euphoria

Ernest Harden Jr. - The Pitt

Jeff Hiller - Pluribus

Jeff Kober - The Pitt

Jonathan Pryce - Slow Horses

Bradley Whitford - La diplomática

MEJOR ACTRIZ INVITADA EN UNA SERIE DRAMÁTICA

Brittany Allen - The Pitt

Tal Anderson - The Pitt

Tina Ivlev - The Pitt

Miriam Shor - Pluribus

Merritt Wever - La edad dorada

Shailene Woodley - Paradise

MEJOR DIRECCIÓN DE UNA SERIE DRAMÁTICA

La edad dorada - Salli Richardson-Whitfield

Paradise - Hanelle M. Culpepper

The Pitt - Noah Wyle

Pluribus - Vince Gilligan

Slow Horses - Saul Metzstein

Task - Salli Richardson-Whitfield

MEJOR GUION DE UNA SERIE DRAMÁTICA

La diplomática - Peter Ackerman y Debora Cahn

The Pitt - Kirsten Pierre-Geyfman y R. Scott Gemmill

The Pitt - Valerie Chu

Pluribus - Vince Gilligan

Slow Horses - Will Smith

Task - Brad Ingelsby

MEJOR SERIE DE COMEDIA

Colegio Abbott

The Bear

Hacks

Margo tiene problemas de dinero

Nadie quiere esto

Solo asesinatos en el edificio

Terapia sin filtro

La maldición de Widow's Bay

MEJOR ACTOR EN UNA SERIE DE COMEDIA

Yahya Abdul Mateen II - Wonder Man

Steve Carell - Rooster

Matthew Rhys - La maldición de Widow's Bay

Jason Segel - Terapia sin filtro

Martin Short - Solo asesinatos en el edificio

MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE DE COMEDIA

Quinta Brunson - Colegio Abbott

Ayo Edebiri - The Bear

Elle Fanning - Margo tiene problemas de dinero

Lisa Kudrow - The Comeback

Jean Smart - Hacks

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA SERIE DE COMEDIA

Colman Domingo - Las cuatro estaciones

Paul W. Downs - Hacks

Harrison Ford - Terapia sin filtro

Nick Offerman - Margo tiene problemas de dinero

Stephen Root - La maldición de Widow's Bay

Michael Urie - Terapia sin filtro

Tyler James Williams - Colegio Abbott

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA SERIE DE COMEDIA

Dale Dickey - La maldición de Widow's Bay

Hannah Einbinder - Hacks

Janelle James - Colegio Abbott

Kate O'Flynn - La maldición de Widow's Bay

Michelle Pfeiffer - Margo tiene problemas de dinero

Megan Stalter - Hacks

Jessica Williams - Terapia sin filtro

MEJOR ACTOR INVITADO EN UNA SERIE DE COMEDIA

Michael J. Fox - Terapia sin filtro

Brett Goldstein - Terapia sin filtro

Hamish Linklater - La maldición de Widow's Bay

Christopher McDonald - Hacks

Rob Reiner - The Bear

Connor Storrie - Saturday Night Live

MEJOR ACTRIZ INVITADA EN UNA SERIE DE COMEDIA

Leslie Bibb - Hacks

Jamie Lee Curtis - The Bear

Betty Gilpin - La maldición de Widow's Bay

Cherry Jones - Hacks

Laurie Metcalf - Hacks

Kaitlin Olson - Hacks

Lauren Weedman - Hacks

MEJOR DIRECCIÓN DE UNA SERIE DE COMEDIA

Colegio Abbott - Randall Einhorn

The Bear - Christopher Storer

La empresa de sillas - Andrew DeYoung

Hacks - Lucia Aniello

The Ms. Pat Show - Mary Lou Belli

La maldición de Widow's Bay - Hiro Murai

MEJOR GUION DE UNA SERIE DE COMEDIA

Colegio Abbott - Quinta Brunson

La empresa de sillas - Tim Robinson y Zach Kanin

The Comeback - Michael Patrick King y Lisa Kudrow

Hacks - Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky

El Jurado presenta: Retiro corporativo - Anthony King

La maldición de Widow's Bay - Katie Dippold

MEJOR MINISERIE O SERIE DE ANTOLOGÍA

Su peor pesadilla

La bestia en mí

Bronca

DTF St. Louis

Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

MEJOR PELÍCULA DE TELEVISIÓN

Jefes de estado

Miss You, Love You

Gente que conocemos en vacaciones

Criaturas luminosas

Jack Ryan, de Tom Clancy: Guerra encubierta

MEJOR ACTOR EN UNA MINISERIE, SERIE DE ANTOLOGÍA O PELÍCULA

Riz Ahmed - Bait

Jason Bateman - Black Rabbit

Charlie Hunnam - Monstruo: La historia de Ed Gein

Oscar Isaac - Bronca

Matthew Rhys - La bestia en mí

MEJOR ACTRIZ EN UNA MINISERIE, SERIE DE ANTOLOGÍA O PELÍCULA

Claire Danes - La bestia en mí

Sally Field - Criaturas luminosas

Carey Mulligan - Bronca

Sarah Pidgeon - Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

Sarah Snook - Su peor pesadilla

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA MINISERIE, SERIE DE ANTOLOGÍA O PELÍCULA

Jason Bateman - DTF ST. Louis

Richard Gadd - Half Man

David Harbour - DTF ST. Louis

Richard Jenkins - DTF St. Louis

Charles Melton - Bronca

Nick Offerman - Muerte por un rayo

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA MINISERIE, SERIE DE ANTOLOGÍA O PELÍCULA

Linda Cardellini - DTF St. Louis

Dakota Fanning - Su peor pesadilla

Laurie Metcalf - Monstruos: La historia de Ed Gein

Joy Sunday - DTF St. Louis

Youn Yuh-jung - Bronca

Constance Zimmer - Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

MEJOR DIRECCIÓN EN UNA MINISERIE, SERIE DE ANTOLOGÍA O PELÍCULA

Bronca - Jake Schreier

Bronca - Lee Sung Jin

Black Rabbit - Jason Bateman

DTF St. Louis - Steven Conrad

MEJOR GUION EN UNA MINISERIE, SERIE DE ANTOLOGÍA O PELÍCULA

Su peor pesadilla - Megan Gallagher

La bestia en mí - Gabe Rotter y Daniel Pearle

Bronca - Lee Sung Jin

Muerte por un rayo - Mike Makowsky

DTF St. Louis - Steven Conrad