Premios Emmy 2026: Lista completa de nominados

Premios Emmy 2026: Lista completa de nominados
Premios Emmy 2026: Lista completa de nominados - ACADEMY TELEVISION
Cultura Ocio
Actualizado: miércoles, 8 julio 2026 19:06
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   MADRID, 8 Jul. (CulturaOcio) -

   La Academia de Televisión estadounidense ya ha anunciado las nominaciones a los premios Emmy 2026 que se celebrarán el próximo 14 de septiembre. La segunda temporada del drama médico de HBO Max, The Pitt, con 25 candidaturas, encabeza la lista de nominados en la categoría de drama mientras que la última temporada de Hacks, también de HBO, hace lo propio en comedia con 24 nominaciones.

   Jeff Hiller y Liza Colón-Hayas han sido los responsables de anunciar a los actores, actrices y series que este año optan a los galardones en los que también destacan dos nuevas series de Apple TV: la comedia de terror La maldición de Widow's Bay, que acumula 19 nominaciones, y Pluribus, el intrigante drama de ciencia ficción que cuenta con 18 candidaturas.

   La gala se celebrará el domingo 14 de septiembre (madrugada del lunes 15 de septiembre en España) en el Peacock Theater de Los Ángeles y estará conducida por la actriz Mariska Hargitay, que se convierte así en la primera mujer en presentar estos galardones en 15 años.

   Esta es la lista completa de nominados de las principales categorías de los Emmy 2026:

MEJOR SERIE DRAMÁTICA

   La diplomática

   La edad dorada

   El caballero de los Siete Reinos

   Paradise

   The Pitt

   Pluribus

   Slow Horses

   Vicios ocultos

MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE DRAMÁTICA

   Carrie Coon - La edad dorada

   Chase Infiniti - Los testamentos

   Keri Russell - La diplomática

   Rhea Seahorn - Pluribus

   Zendaya - Euphoria

MEJOR ACTOR EN UNA SERIE DRAMÁTICA

   Sterling K. Brown - Paradise

   Gary Oldman - Slow Horses

   Mark Ruffalo - Task

   Rufus Sewell - La diplomática

   Noah Wyle - The Pitt

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA SERIE DRAMÁTICA

   Taylor Dearden - The Pitt

   Fiona Dourif - The Pitt

   Allison Janney - La diplomática

   Katherine LaNasa - The Pitt

   Sepideh Moafi - The Pitt

   Julianne Nicholson - Paradise

   Karolina Wydra - Pluribus

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA SERIE DRAMÁTICA

   Patrick Ball - The Pitt

   Billy Crudup - The Morning Show

   Shawn Hatosy - The Pitt

   Gerran Howell - The Pitt

   Jack Lowden - Slow Horses

   Tom Pelphrey - Task

   Carlos-Manuel Vesga - Pluribus

MEJOR ACTOR INVITADO EN UNA SERIE DRAMA

   Colman Domingo - Euphoria

   Ernest Harden Jr. - The Pitt

   Jeff Hiller - Pluribus

   Jeff Kober - The Pitt

   Jonathan Pryce - Slow Horses

   Bradley Whitford - La diplomática

MEJOR ACTRIZ INVITADA EN UNA SERIE DRAMÁTICA

   Brittany Allen - The Pitt

   Tal Anderson - The Pitt

   Tina Ivlev - The Pitt

   Miriam Shor - Pluribus

   Merritt Wever - La edad dorada

   Shailene Woodley - Paradise

MEJOR DIRECCIÓN DE UNA SERIE DRAMÁTICA

   La edad dorada - Salli Richardson-Whitfield

   Paradise - Hanelle M. Culpepper

   The Pitt - Noah Wyle

   Pluribus - Vince Gilligan

   Slow Horses - Saul Metzstein

   Task - Salli Richardson-Whitfield

MEJOR GUION DE UNA SERIE DRAMÁTICA

   La diplomática - Peter Ackerman y Debora Cahn

   The Pitt - Kirsten Pierre-Geyfman y R. Scott Gemmill

   The Pitt - Valerie Chu

   Pluribus - Vince Gilligan

   Slow Horses - Will Smith

   Task - Brad Ingelsby

MEJOR SERIE DE COMEDIA

   Colegio Abbott

   The Bear

   Hacks

   Margo tiene problemas de dinero

   Nadie quiere esto

   Solo asesinatos en el edificio

   Terapia sin filtro

   La maldición de Widow's Bay

MEJOR ACTOR EN UNA SERIE DE COMEDIA

   Yahya Abdul Mateen II - Wonder Man

   Steve Carell - Rooster

   Matthew Rhys - La maldición de Widow's Bay

   Jason Segel - Terapia sin filtro

   Martin Short - Solo asesinatos en el edificio

MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE DE COMEDIA

   Quinta Brunson - Colegio Abbott

   Ayo Edebiri - The Bear

   Elle Fanning - Margo tiene problemas de dinero

   Lisa Kudrow - The Comeback

   Jean Smart - Hacks

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA SERIE DE COMEDIA

   Colman Domingo - Las cuatro estaciones

   Paul W. Downs - Hacks

   Harrison Ford - Terapia sin filtro

   Nick Offerman - Margo tiene problemas de dinero

   Stephen Root - La maldición de Widow's Bay

   Michael Urie - Terapia sin filtro

   Tyler James Williams - Colegio Abbott

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA SERIE DE COMEDIA

   Dale Dickey - La maldición de Widow's Bay

   Hannah Einbinder - Hacks

   Janelle James - Colegio Abbott

   Kate O'Flynn - La maldición de Widow's Bay

   Michelle Pfeiffer - Margo tiene problemas de dinero

   Megan Stalter - Hacks

   Jessica Williams - Terapia sin filtro

MEJOR ACTOR INVITADO EN UNA SERIE DE COMEDIA

   Michael J. Fox - Terapia sin filtro

   Brett Goldstein - Terapia sin filtro

   Hamish Linklater - La maldición de Widow's Bay

   Christopher McDonald - Hacks

   Rob Reiner - The Bear

   Connor Storrie - Saturday Night Live

MEJOR ACTRIZ INVITADA EN UNA SERIE DE COMEDIA

   Leslie Bibb - Hacks

   Jamie Lee Curtis - The Bear

   Betty Gilpin - La maldición de Widow's Bay

   Cherry Jones - Hacks

   Laurie Metcalf - Hacks

   Kaitlin Olson - Hacks

   Lauren Weedman - Hacks

MEJOR DIRECCIÓN DE UNA SERIE DE COMEDIA

   Colegio Abbott - Randall Einhorn

   The Bear - Christopher Storer

   La empresa de sillas - Andrew DeYoung

   Hacks - Lucia Aniello

   The Ms. Pat Show - Mary Lou Belli

   La maldición de Widow's Bay - Hiro Murai

MEJOR GUION DE UNA SERIE DE COMEDIA

   Colegio Abbott - Quinta Brunson

   La empresa de sillas - Tim Robinson y Zach Kanin

   The Comeback - Michael Patrick King y Lisa Kudrow

   Hacks - Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky

   El Jurado presenta: Retiro corporativo - Anthony King

   La maldición de Widow's Bay - Katie Dippold

MEJOR MINISERIE O SERIE DE ANTOLOGÍA

   Su peor pesadilla

   La bestia en mí

   Bronca

   DTF St. Louis

   Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

MEJOR PELÍCULA DE TELEVISIÓN

   Jefes de estado

   Miss You, Love You

   Gente que conocemos en vacaciones

   Criaturas luminosas

   Jack Ryan, de Tom Clancy: Guerra encubierta

MEJOR ACTOR EN UNA MINISERIE, SERIE DE ANTOLOGÍA O PELÍCULA

   Riz Ahmed - Bait

   Jason Bateman - Black Rabbit

   Charlie Hunnam - Monstruo: La historia de Ed Gein

   Oscar Isaac - Bronca

   Matthew Rhys - La bestia en mí

MEJOR ACTRIZ EN UNA MINISERIE, SERIE DE ANTOLOGÍA O PELÍCULA

   Claire Danes - La bestia en mí

   Sally Field - Criaturas luminosas

   Carey Mulligan - Bronca

   Sarah Pidgeon - Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

   Sarah Snook - Su peor pesadilla

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA MINISERIE, SERIE DE ANTOLOGÍA O PELÍCULA

   Jason Bateman - DTF ST. Louis

   Richard Gadd - Half Man

   David Harbour - DTF ST. Louis

   Richard Jenkins - DTF St. Louis

   Charles Melton - Bronca

   Nick Offerman - Muerte por un rayo

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA MINISERIE, SERIE DE ANTOLOGÍA O PELÍCULA

   Linda Cardellini - DTF St. Louis

   Dakota Fanning - Su peor pesadilla

   Laurie Metcalf - Monstruos: La historia de Ed Gein

   Joy Sunday - DTF St. Louis

   Youn Yuh-jung - Bronca

   Constance Zimmer - Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

MEJOR DIRECCIÓN EN UNA MINISERIE, SERIE DE ANTOLOGÍA O PELÍCULA

   Bronca - Jake Schreier

   Bronca - Lee Sung Jin

   Black Rabbit - Jason Bateman

   DTF St. Louis - Steven Conrad

MEJOR GUION EN UNA MINISERIE, SERIE DE ANTOLOGÍA O PELÍCULA

   Su peor pesadilla - Megan Gallagher

   La bestia en mí - Gabe Rotter y Daniel Pearle

   Bronca - Lee Sung Jin

   Muerte por un rayo - Mike Makowsky

   DTF St. Louis - Steven Conrad

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