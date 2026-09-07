Genial reacción de Nicolas Cage a la cancelación de Spider-Noir tras ganar cinco Emmy con su única temporada

Genial reacción de Nicolas Cage a la cancelación de Spider-Noir tres ganar cinco Emmy y una única temporada - PRIME VIDEO

MADRID, 7 Sep. (CulturaOcio) -

Spider-Noir no tendrá segunda temporada. Amazon Prime Video ha anunciado su cancelación coincidiendo, prácticamente, con el momento en el que la serie se ha llevado cinco Premios Emmy. Nicolas Cage, su protagonista, ha dictado sentencia a este respecto y asegura que, pese a contar con una única entrega, la serie donde interpreta a Ben Reilly es "perfecta".

"Para mí, una temporada es perfecta, ya que he dicho todo lo que quería decir con este Spider-Man peligroso, innovador y de estilo pop art", afirmó Cage en un comunicado dirigido a Deadline.

"Adelante, hacia arriba, hacia dentro", añadió. Las palabras del intérprete, ganador del Oscar al mejor actor en 1996 por su papel en Leaving Las Vegas, coinciden con las declaraciones que ya había hecho el pasado mes de mayo, con motivo del estreno de Spider-Man Noir. "Pase lo que pase, todos hemos conseguido lo que nos propusimos, y funciona por sí solo", le dijo Cage entonces a Variety sobre una posible renovación de la ficción.

Spider-Noir, que contó con la aprobación tanto de buena parte de la crítica como de la audiencia, se llevó cinco de premios Emmy en categorías técnicas: mejor fotografía para una serie de una hora, mejor edición de sonido para una serie de comedia o drama, mejor coordinación de especialistas, mejor diseño de títulos de crédito y mejores efectos visuales especiales en un episodio.

EL SIGUIENTE PROYECTO DE CAGE TRAS SPIDER-NOIR

Tras sus ocho capítulos la serie dejó mayormente su historia cerrada, dejando tan solo unos pocos cabos sueltos. Por su parte, el siguiente proyecto de Cage es Madden, cinta que llegará el 18 de noviembre y en la que interpretará a John Madden, una de las figuras más legendarias de la historia del fútbol americano, tanto por su trayectoria como entrenador como por su posterior carrera como comentarista.

En cualquier caso, aunque la ficción haya sido cancelada tras una única temporada, la alianza entre Prime Video y Sony sí continuará. Tal y como indica Deadline, ambas están desarrollando varios proyectos conjuntos y, al menos uno de ellos, estaría cerca de recibir luz verde para convertirse en una serie.