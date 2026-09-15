'La Maldición de Widow's Bay' domina en los Emmy 2026 con 14 premios

Madrid, 15 de septiembre de 2026. Los Premios Emmy 2026 ya tienen grandes triunfadoras. La gran vencedora de esta edición ha sido 'La Maldición de Widow's Bay', que suma 14 premios. La producción de Apple TV hace historia y establece un nuevo récord para una comedia, superando los 13 premios que consiguió 'The Studio' el año pasado. Precisamente, Matthew Rhys ha hecho historia. El actor ha ganado también el Emmy al mejor intérprete protagonista de miniserie por 'La bestia en mí' y se convierte en el primer actor en triunfar en las tres principales categorías de interpretación. En drama, 'The Pitt' repite éxito. La serie médica de HBO consigue siete premios, entre ellos el de mejor serie dramática y el de mejor actor para Noah Wyle, que gana por segundo año consecutivo. (Fuente: Youtube)