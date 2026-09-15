Todos los récords pulverizados en los Emmy 2026: De La Maldición de Widow's Bay a Jean Smart - CONTACTO

MADRID, 15 Sep. (CulturaOcio) -

Los Emmy 2026 han sido una edición marcada por una cascada de récords, hitos inéditos y marcas históricas. Así, junto al incontestable triunfo de La Maldición de Widow's Bay, la 78.ª ceremonia que se celebró en el Peacock Theater de Los Ángeles convirtió a Matthew Rhys y Jean Smart en dos de los grandes nombres en una noche para el recuerdo.

La gala principal, presentada por Mariska Hargitay, y los Creative Arts Emmys, entregados durante el mismo ciclo de premios, permitieron que Apple TV firmara una edición sin precedentes, mientras algunas figuras veteranas ampliaban o igualaban sus ya legendarias marcas.

Estos son todos los récords batidos y las marcas históricas que dejaron los Premios Emmy 2026.

LA COMEDIA MÁS PREMIADA EN UNA SOLA EDICIÓN

La Maldición de Widow's Bay se coronó como gran triunfadora con 14 premios, convirtiéndose en la comedia más galardonada en una única edición de los Emmy. La producción de Apple TV superó los 13 galardones obtenidos por The Studio en 2025

La ficción obtuvo ocho premios en los Creative Arts Emmys y seis en la gala principal, incluyendo mejor serie de comedia, dirección, guion y tres reconocimientos interpretativos.

DOS PREMIOS PROTAGONISTAS EN UNA SOLA EDICIÓN

Matthew Rhys hizo historia al convertirse en el primer intérprete que gana dos Emmy como actor protagonista durante el mismo año. El interprete venció como mejor protagonista de comedia por La Maldición de Widow's Bay y como mejor protagonista de miniserie, antología o telefilme por La bestia en mí de Netflix.

La hazaña de Rhys no tenía precedente en los Emmy: otros artistas habían competido en más de una categoría protagonista en una misma edición, pero ninguno había conquistado las dos estatuillas.

EL PRIMER ACTOR PREMIADO EN TRES RAMAS PROTAGONISTAS

Además, los dos galardones de 2026 han convertido a Rhys en el primer actor que ha ganado Emmy como protagonista en drama, comedia y miniserie, antología o telefilme. Y es que en 2018 el actor galés ya había sido galardonado como mejor actor en drama por The Americans.

JEAN SMART, CINCO DE CINCO CON HACKS

Jean Smart se convirtió en la primera intérprete que obtiene un Emmy por cada temporada de una misma serie. La actriz ganó por quinta vez el galardón a mejor protagonista de comedia gracias a su trabajo como Deborah Vance en Hacks completando así un pleno absolutamente histórico.

Smart ha sido reconocida en las cinco temporadas de la ficción de HBO, emitidas entre 2021 y 2026. La interprete estadounidense culmina así una racha perfecta en los Emmy y cierra el recorrido de la serie, que terminó con su quinta entrega, con un hito inédito: primera mujer en ganar por todas las temporadas de una serie.

Con sus cinco premios por Deborah Vance en Hacks, Smart iguala a Candice Bergen, ganadora cinco veces por Murphy Brown. El récord absoluto para un único papel sigue siendo de Julia Louis-Dreyfus, con seis por Selina Meyer en Veep

JEAN SMART Y ALLISON JANNEY IGUALAN EL RÉCORD ABSOLUTO

Jean Smart y Allison Janney, que ganó el premio a mejor actriz de reparto en drama por La diplomática, alcanzaron los ocho Emmy interpretativos y empataron en la cima histórica de los premios. Ambas igualaron la marca de Cloris Leachman y la mencionada Julia Louis-Dreyfus, hasta entonces las intérpretes con más victorias en categorías de actuación.

48 AÑOS ENTRE DOS EMMY INTERPRETATIVOS

Rob Reiner batió el récord del intervalo más largo entre dos Emmy de actuación: 48 años. El intérprete y cineasta recibió de manera póstuma el premio a mejor actor invitado de comedia por The Bear

Su primer Emmy interpretativo se remontaba a 1978, cuando fue reconocido por All in the Family. Reiner superó así el anterior registro de 37 años que, curiosamente, estaba en manos de su padre, Carl Reiner

LA GANADORA MÁS VETERANA EN MINISERIE

Sally Field se convirtió en la intérprete de mayor edad en ganar el Emmy a mejor actriz protagonista de miniserie, serie antológica o telefilme. Field, que cumplirá 80 años el próximo noviembre, fue galardonada por Criaturas luminosas y superó la marca de Jessica Tandy, ganadora de la categoría por Foxfire en 1988, cuando tenía 79 años y dos meses.

EL SECUNDARIO DE COMEDIA MÁS VETERANO

Stephen Root estableció una nueva marca como el actor de mayor edad en vencer en la categoría de mejor actor secundario de comedia. El veterano intérprete fue premiado por La Maldición de Widow's Bay a sus 74 años, superando el récord que hasta ahora ostentaba Henry Winkler, su compañero de reparto en Barry, que lo ganó con 72 años.

EL PRIMER DIRECTOR ASIÁTICO PREMIADO EN COMEDIA

Hiro Murai se alzó con el Emmy a mejor dirección de comedia por La Maldición de Widow's Bay y se convirtió en el primer director asiático que gana en esta categoría. Fue, además, su primer Emmy competitivo tras diez nominaciones a lo largo de su carrera.

APPLE TV, LA PLATAFORMA MÁS PREMIADA

Con 28 premios (20 en los Creative Arts Emmys y ocho durante la gala principal) Apple TV se convirtió por primera vez en la plataforma con más Emmy obtenidos en una misma edición. La compañía lideró el palmarés total, por delante de HBO con 24 premios, gracias al triunfo de La Maldición de Widow's Bay y el empuje de otros títulos de su catálogo como Pluribus o Margo tiene problemas de dinero.

MARISKA HARGITAY, PRIMERA PRESENTADORA EN 15 AÑOS

Mariska Hargitay fue la primera mujer en conducir la gala de los Emmy en 15 años. La protagonista de Ley y orden: Unidad de Víctimas Especiales tomó el relevo de Jane Lynch, que había presentado la ceremonia en 2011.

THE PITT REPITE UN ARRANQUE HISTÓRICO

The Pitt revalidó el Emmy a mejor serie dramática por segundo año consecutivo. Con ello, se convirtió en la primera ficción desde Mad Men en ganar la categoría por sus dos primeras temporadas.

La serie de HBO Max repite el camino que recorrió Mad Men con sus triunfos de 2008 y 2009. No se trata de un récord absoluto, pero sí de un hito de continuidad que sitúa a la ficción médica entre los grandes fenómenos recientes de la televisión.

NOAH WYLE, TRAS LOS PASOS DE BRYAN CRANSTON

En esta misma línea, Noah Wyle ganó por segundo año consecutivo el Emmy a mejor actor protagonista de drama por The Pitt. Es el primer intérprete desde Bryan Cranston por Breaking Bad que encadena dos victorias por las dos primeras temporadas de una misma serie. Cranston consiguió el hito en 2008 y 2009, durante el arranque de Breaking Bad.