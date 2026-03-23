Jean Smart lucha por su carrera en el tráiler de la última temporada de Hacks que ya tiene fecha de estreno en HBO Max

TRAILER HACKS - HBO MAX

MADRID, 23 Mar. (CulturaOcio) -

Hacks regresa con su quinta y última temporada el viernes 10 de abril a HBO. La plataforma ha lanzado el tráiler oficial de la nueva entrega, compuesta por 10 episodios, que se estrenarán semanalmente, con dos nuevos capítulos el 1 y el 8 de mayo, hasta culminar el viernes 29 de mayo con el última entrega.

"Me han dicho que como diga un solo chiste me meten en prisión", dice Deborah ante los medios de comunicación tras los rumores de su fallecimiento, en un arranque de tráiler que deja claro el momento que atraviesa el personaje.

Con su carrera tambaleándose mientras intenta mantener su estatus en la comedia, el personaje encarnado por Jean Smart admite la gravedad de la situación. "Todo por lo que hemos trabajado en los últimos cinco años ya no existe", le dice una angustiada Deborah a Ava en el avance.

"Tras la publicación de noticias erróneas y poco halagüeñas que anunciaban su fallecimiento, Deborah Vance (Jean Smart) y Ava (Hannah Einbinder) regresan a Las Vegas más decididas que nunca a asegurar el legado de Deborah como comediante", reza la sinopsis de esta entrega final.

Desde su debut en 2021, Hacks se centra en la relación laboral y personal entre Deborah Vance (Smart), una icónica cómica de Las Vegas que busca reinventarse, y Ava Daniels (Einbinder), una guionista millennial con gran talento y una vida algo caótica. El contraste generacional entre ambas da lugar a una mentoría llena de tensiones, giras, cambios constantes y decisiones difíciles sobre cómo mantener una voz propia dentro de la industria del entretenimiento.

El reparto de la quinta tanda de episodios estará encabezado por los habituales de la serie: la ganadora del Emmy Jean Smart, la también premiada Hannah Einbinder y el ganador del Emmy Paul W. Downs. Junto a ellos regresan Megan Stalter, el nominado al Emmy Carl Clemons-Hopkins, Mark Indelicato y Rose Abdoo.

Además, se suman como actores invitados el nominado al Emmy Robby Hoffman, Tony Goldwyn, la nominada al Emmy Kaitlin Olson, el nominado al Emmy Christopher McDonald, la nominada al Emmy Jane Adams, así como Lauren Weedman, Poppy Liu, Johnny Sibilly, Luenell, Angela E. Gibbs y Caitlin Reilly. El actor invitado Christopher Briney también se incorpora al reparto.

La serie ha construido un sólido historial en los Emmy, donde ya suma 10 galardones. Entre ellos destacan el premio a mejor serie de comedia en 2024 y las cuatro estatuillas de Jean Smart como mejor actriz en comedia (2021, 2022, 2024 y 2025), logrando un pleno de victorias con su papel de Deborah Vance.

La decisión de cerrar Hacks tras cinco entregas no llega por sorpresa, pues los creadores, Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky, a menudo han explicado que la historia tenía un arco finito. De hecho, durante los inicios del proyecto se refirieron a Hacks en más de una ocasión como una serie de cinco temporadas.