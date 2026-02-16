El cráneo destrozado del heredero corona las muertes de El caballero de los Siete Reinos 1x05

Todas las muertes de El caballero de los Siete Renos 1x05: ¿Quién sobrevive al Juicio de los Siete? - HBOMAX

MADRID, 16 Feb. (CulturaOcio) -

Aunque El caballero de los Siete Reinos ya ha demostrado ser diferente de Juego de tronos y La casa del dragón, sigue tratándose de una serie ambientada en el brutal mundo de Poniente, por lo que era de esperar que hubiese alguna que otra muerte. Y si bien el Juicio de los Siete no resulta ser un completo baño de sangre, sí que supone la última batalla de más de uno.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Como marca la tradición, catorce caballeros se enfrentan en el Juicio de los Siete, la mitad respaldando a Ser Duncan y la otra mitad, a Aerion Targaryen. Aunque el episodio se centra sobre todo en el enfrentamiento entre los personajes de Peter Claffey y Finn Bennett, puede verse cómo el resto de participantes se enzarzan en una encarnizada batalla, cuyas bajas se dan a conocer en los últimos compases de la entrega.

Dunk logra imponerse, no sin pocas dificultades, a Aerion y obligarle a retirar su acusación, poniendo fin así al juicio. Aunque las heridas del caballero son graves, y este tiene que ser ayudado a salir del campo del torneo por Steely Pate (Youssef Kerkour) y Raymun Fossoway (Shaun Thomas), no es él quien fallece, sino un personaje que a simple vista parecía haber salido ileso de la refriega.

Baelor Targaryen (Bertie Carvel), Mano del Rey y heredero del Trono de Hierro, que había decidido luchar del lado de Ser Duncan guiado por su sentido del honor, muere en cuanto le quitan el casco, dejando ver el cráneo fracturado por un golpe de la maza de su hermano Maekar (Sam Spruell). La escena se desarrolla de forma muy similar a cómo ocurre en la obra original de George R. R. Martin.

La de Baelor es solo una de las tres muertes que deja el Juicio de los Siete, si bien es, sin duda alguna, la más trágica e impactante. A los otros caídos en combate, Humfrey Beesbury (Danny Collins) y Humfrey Hardyng (Ross Anderson), apenas se les menciona de pasada.

Los dos caballeros luchaban del lado de Dunk. Hardyng tenía sus propios motivos para querer vengarse de Aerion y es que era uno de los mejores justadores del Torneo de Vado de Ceniza, pero cuando había competido contra el Targaryen, este había jugado sucio, clavando la lanza en el cuello de su caballo, lo que había resultado en su derrota y una pierna rota. Por su parte, Beesbury bien podría haberse unido al bando de Dunk en apoyo de su cuñado o quizá, por convicción en la justicia del caso.

Así, de los seis caballeros que luchan por Dunk solo sobreviven tres: el recién nombrado caballero Raymun Fossoway, Lyonel Baratheon y el tuerto Robyn Rhysling.

En cuanto a los partidarios de Aerion, que incluyen a su hermano Daeron; su padre, Maekar; Steffon Fossoway (que al principio iba a combatir por Dunk) y tres caballeros de la Guardia Real (Donnel de Duskendale, Roland Crakehall y Willem Wylde), todos sobreviven y también el propio Aerion, si bien con el orgullo y el rostro maltrechos.