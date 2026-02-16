El final de El caballero de los Siete Reinos 1x05: ¿Está muerto ((SPOILER))? - HBO MAX

MADRID, 16 Feb. (CulturaOcio) -

El quinto episodio de El caballero de los Siete Reinos regaló a los fans el brutal combate que llevaba preparando durante varias semanas. Tras lograr recultar a varios caballeros que luchen a su lado, Ser Duncan el Alto, obligado a pelear por su vida, encaró su destino el Juicio de los Siete. Una batalla campal que se cobró varias bajas, aunque una fue tan sorprendente y como importante para el futuro de Poniente.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Puesto que el capítulo se centra en Dunk y su enfrentamiento con Aerion (con permiso de los extensos flashback de su infancia cuando solo era un huérfano que intentaba sobrevivir en Lecho de pulgas, la zona más pobre de Desembarco del Rey), el espectador no sabe la suerte del resto de combatientes hasta que finaliza el juicio. Y, como era de esperar, este se saldó con varias bajas... y una en particular resulta especialmente impactante.

En los últimos compases del episodio, cuando Dunk ha conseguido, después de estar a punto de la muerte, que Aerion se rinda y, por tanto, se proclama vencedor, el príncipe Baelor acude a hablar con él. En un honorable gesto, la Mano del rey había decidido luchar en su bando y en contra de su propia casa, convencido de que el caballero había hecho lo correcto al defender a Tanselle, la titiritera, de la ira de su cruel su sobrino. No obstante, el coste resulta ser demasiado alto.

Aunque en un principio el príncipe parece haber salido prácticamente ileso de la batalla, cuando pide que le ayuden a quitarle el yelmo se revela una mortal herida en la cabeza. Al heredero al trono le falta gran parte del cráneo en la zona posterior y, tras deshacerse de su casco, cae fulminado segundos después.

Quien había dado el golpe mortal con su maza no había sido otro que Maekar Targaryen, hermano menor de Baelor y padre de Aerion, que momentos antes de empezar el juicio le había recriminado posicionarse con Dunk. En todo caso, la obra original de George R. R. Martin no lo retrata como un asesinato consciente, sino que deja entrever a que fue un accidente. Precisamente eso es, al menos, de lo que quiere convencerse Maekar.

¿QUERÍA MAEKAR MATAR A BAELOR?

"Algunos dirán que mi intención era matar a mi hermano. Los dioses saben que es mentira, pero escucharé los rumores hasta el día de mi muerte. Y fue mi maza la que le asestó el golpe mortal, de eso no tengo ninguna duda", le dice Maekar a Dunk en la novela.

"Por extraño que parezca, no recuerdo el golpe que le rompió el cráneo. ¿Es eso una bendición o una maldición? Creo que un poco de ambas cosas", reflexiona el príncipe Targaryen, una apreciación que, viendo con atención el episodio, parece ser cierta. Y es que, según señala ComicBook, una breve toma al final del torneo muestra a alguien blandiendo una maza y girándose para defenderse de un ataque, estrellando su arma contra la nuca de alguien que se encontraba detrás.

Otra razón para defender la relativa inocencia de Maekar es que difícilmente podría haber matado a su hermano por ambición, ya que su muerte no le acercaría apenas al Trono de Hierro, siendo como es, el cuarto hijo de Daeron II. De hecho, tras el fallecimiento de Baelor, el siguiente en la línea de sucesión es su hijo, Valarr.

Aunque, como bien saben los conocedores de las novelas de George R.R. Martin, que repasa toda la historia de la Casa Targaryen en su obra Fuego y Sangre, tras una serie de muertes inesperadas en la familia real finalmente sí reinará como Maekar I, el decimocuarto rey Targaryen en ocupar el Trono de Hierro, destacado por ser un guerrero severo y el padre de personajes clave en la historia de Poniente