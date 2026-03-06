La serie de Harry Potter presenta a los alumnos de Hogwarts: Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw... Y equipo de quidditch - WARNER BROS.

MADRID, 6 Mar. (CulturaOcio) -

La serie de Harry Potter que prepara HBO Max sigue sumando nombres a su ya extenso elenco. Así, más de 20 intérpretes se han unido a la ficción como parte del alumnado de Hogwarts, repartidos en sus cuatro casas: Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff y Ravenclaw.

En unas imágenes que ya circulan por redes sociales, las nuevas adiciones al elenco aparecen luciendo orgullosos los colores de sus respectivas casas. Así, vestidos de rojo se encuentran los nuevos Gryffindor: Eire Farrell, que dará vida a Katie Bell; Asha Soetan, que será Angelina Johnson; Orson Matthews, que encarnará a Oliver Wood; Serrana Su-Ling Bliss, cuyo papel será el de Alicia Spinnet, y Ethan Smith, que interpretará a Lee Jordan.

NEW GRYFFINDORS FOR THE HARRY POTTER TV SERIES 🦁



Eire Farrell is Katie Bell

Asha Soetan is Angelina Johnson Orson Matthews is Oliver Wood

Serrana Su-Ling Bliss is Alicia Spinnet

Ethan Smith is Lee Jordan



Welcome to the new cast ✨ pic.twitter.com/gbGNjpZARF — Wizarding World Direct (@WW_Direct) March 5, 2026

En los libros de Harry Potter, Katie, Angelina, Oliver y Alicia son compañeros del equipo de quidditch de Harry, junto a Fred y George Weasly. Por su parte, Lee es el entusiasta comentarista de los partidos e íntimo amigo de los gemelos.

Estos cinco actores se suman así a los Gryffindor que ya se habían dado a conocer anteriormente y entre los que destaca el trío principal, encarnado por Dominic McLaughlin, Alastair Stout y Arabella Stanton como Harry, Ron y Hermione, respectivamente. Se encuentran también en esta casa Leo Earley como Seamus Finnigan, Alessia Leoni como Parvati Patil, Sienna Moosah como Lavender Brown, Rory Wilmot como Neville Longbotton, Tristan y Gabriel Harland como Fred y George Weasley, Elijah Oshin como Dean Thomas y Ruari Spooner como Percy Weasley.

LOS NUEVOS SLYTHERIN

La imagen de las incorporaciones a Slytherin muestra a ocho actores con el característico color verde de su casa. Eddison Burch será Miles Bletchley, James Dowll, Lucian Bole; Oliver Croft, Marcus Flint; Dylan Heath, Adrian Pucey; Henry Medhurst, Peregrine Derrick; Cornelius Brandreth, Terence Higgs; Laila Barwick, Pansy Parkinson y D'angelou Osei-Kissiedu, Graham Montague.

Ya habían sido anunciados como miembros de la casa de la serpiente Lox Pratt como Draco Malfoy, Finn Stephens como Vincent Crabbe y William Nash como Gregory Goyle.

NEW SLYTHERINS FOR THE HARRY POTTER TV SERIES 🐍



Eddison Burch is Miles Bletchley

James Dowell is Lucian

Bole Oliver Croft is Marcus Flint

Dylan Heath is Adrian Pucey

Henry Medhurst is Peregrine Derrick

Cornelius Brandreth is Terence Higgs

Laila Barwick is Pansy Parkinson… pic.twitter.com/0cSg3CkH8X — Wizarding World Direct (@WW_Direct) March 5, 2026

NUEVOS HUFFLEPUFF Y RAVENCLAW

Por otro lado, vestidos de amarillo y, por tanto pertenecientes a Hufflepuff, se encuentran India Moon como Hannah Abbott, Jazmyn Lewin como Susan Bones, Cian Eagle-Service como Ernie Macmillan y James Trevelyan Buckle como Justin Finch-Fletchley.

Si bien estos personajes apenas fueron mencionados de pasada en las películas de Warner Bros, en la saga literaria de J. K. Rowling tenían más presencia, sobre todo al compartir algunas clases con Harry, Ron y Hermione, y es de esperar que en la serie la tengan también.

NEW HUFFLEPUFFS FOR THE HARRY POTTER TV SERIES 🦡



India Moon is Hannah Abbott Jazmyn Lewin is Susan Bones

Cian Eagle-Service is Ernie Macmillan James Trevelyan Buckle is Justin Finch-Fletchley



Welcome to Hogwarts 🤩 pic.twitter.com/khsyigUCNB — Wizarding World Direct (@WW_Direct) March 5, 2026

Por último, con prendas azules para señalar su pertenencia a Ravenclaw, la cuarta imagen muestra a Aaron Zhao, Eve Walls, Scarlett Archer y Anjula Murali, que serán Terry Boot, Lisa Turpin, Penelope Clearwater y Padma Patil, respectivamente.

NEW RAVENCLAWS FOR THE HARRY POTTER TV SERIES 🦅



Aaron Zhao is Terry Boot

Eve Walls is Lisa Turpin

Scarlett Archer is Penelope Clearwater

Anjula Murali is Padma Patil



Welcome to these Hogwarts students ✨ pic.twitter.com/AQKDpTOIyk — Wizarding World Direct (@WW_Direct) March 5, 2026

Cabe recordar que la ficción de HBO Max ya anunció anteriormente el nombre de algunos actores que compondrán el profesorado del colegio de magia y hechicería. Así, también forman parte del elenco John Lithgow como el profesor Albus Dumbledore, Paapa Essiedu como Severus Snape, Janet McTeer en la piel de Minerva McGonagall, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Luke Thallon como Quirinus Quirrell, Paul Whitehouse como Filch y Warwick Davis, retomando el papel de Filius Flitwick, entre otros.