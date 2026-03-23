Paapa Essiedu, el nuevo Severus Snape, denuncia amenazas de muerte racistas por su fichaje en Harry Potter - CONTACTO/WARNER BROS.
MADRID, 23 Mar. (CulturaOcio) -
Paapa Essiedu, actor que interpretará a Severus Snape en la serie de Harry Potter, ha desvelado que ha recibido amenazas de muerte de carácter racista desde que se anunció su fichaje por la ficción. El protagonista de The Lazarus Project ha denunciado el rechazo a la elección de un intérprete negro para dar vida al profesor de Hogwarts encarnado por Alan Rickman en la saga cinematográfica.
"Me han dicho: 'Déjalo o te mataré'", revela Essiedu en una entrevista con The Times, donde explica que "si entro a Instagram veré a alguien diciendo 'voy a ir a tu casa y a matarte"'. "Aunque espero estar bien, nadie debería tener que encontrarse con esto por hacer su trabajo. Mentiría si dijera que no me afecta emocionalmente", reconoce el actor de Podría destruirte.
Preguntado por la posibilidad de abandonar las redes sociales para alejarse de estos ataques racistas, Essiedu sostiene que esa no es una solución real. "Aunque consigas ignorarlo con éxito, eso no significa que no esté ocurriendo", señala el intérprete. "El problema sigue siendo endémico. Además, la gente ve esas cosas y me escribe para preguntarme si estoy bien", indica Essiedu, subrayando que la hostilidad no desaparece por dejar de leerla.
Sin embargo, el actor británico añade que "el acoso me motiva" y "me impulsa a hacer mío este personaje porque pienso en cómo me sentía de niño". "La idea de que un niño como yo pueda verse representado en ese mundo me motiva a no dejarme intimidar por alguien que preferiría que muriera antes que hacer un trabajo del que me sentiré realmente orgulloso", expone.
Jason Isaacs, uno de los rostros más reconocibles de Harry Potter por dar vida a Lucius Malfoy en la saga cinematográfica, salió públicamente en defensa de Essiedu tras su fichaje como Severus Snape. "Paapa Essiedu es uno de los mejores actores que he visto en mi vida. He visto a algunas personas en internet que están siendo desagradables con él. Pero lo que están siendo es racistas", denunció Isaacs en una entrevista con Collider. "Espero que se muerdan la lengua, sus lenguas digitales, cuando vean lo que Essiedu hace en pantalla", respaldó con firmeza.
LA PRIMERA TEMPORADA DE HARRY POTTER LLEGARÁ EN 2027
El reboot televisivo, cuyo rodaje continúa en Reino Unido con vistas a estrenar su primera temporada en 2027 en HBO Max, se concibe como una adaptación de largo recorrido con siete temporadas, una por cada libro. Como showrunner se encuentra Francesca Gardiner, guionista y productora asociada a títulos como Succession y Killing Eve, mientras que Mark Mylod, director habitual también de Succession y responsable de episodios de Juego de Tronos, dirige varios capítulos y ejerce de productor ejecutivo.
El reparto combina rostros veteranos y una nueva generación de intérpretes. Dominic McLaughlin encarna ahora a Harry Potter, Arabella Stanton a Hermione Granger y Alastair Stout a Ron Weasley. "Los tres son maravillosos. No podría estar más contenta", expresó Rowling con entusiasmo sobre el nuevo Trío de Oro.
Además de Essiedu como Snape, entre los adultos destacan John Lithgow como el profesor Albus Dumbledore, Janet McTeer en la piel de Minerva McGonagall, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Luke Thallon como Quirinus Quirrell, Paul Whitehouse como Filch y Warwick Davis retomando el papel de Filius Flitwick.