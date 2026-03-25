Primer e ilusionante tráiler de Harry Potter y la Piedra Filosofal, que se estrenará en Navidad en HBO Max - HBO MAX

MADRID, 25 Mar. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el primer tráiler de Harry Potter y la Piedra Filosofal, la nueva adaptación de la saga de J.K. Rowling que, ahora en formato serie, llegará a HBO Max en Navidad. Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout toman el relevo de Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint para encarnar en pantalla Harry, Hermione Granger y Ron Weasley.

El adelanto, de dos minutos de duración, arranca con Harry siendo víctima de bullying en el colegio y despreciado por su familia. "¿Te crees especial? No hay nada especial en ti", le dice su repelente tía Petunia al joven.

Pero es entonces cuando la llegada de una carta de Hogwarts a su nombre, y la aparición del gigantón Hagrid lo cambiarán todo. A partir de ahí... la magia vuelve a la pantalla con fugaces imágenes de los profesores, alumnos e incleíbles estancias del Colegio de Magia y Hechicería. Allí, precedido por la fama de sus padres, el nombre de Harry Potter es algo más que el de un alumno novato.

"Señor Potter, creo que podemos esperar grandes cosas de usted... veámos quién es", le dice Garrick Ollivander, el célebre hacedor de varitas mágicas al entregarle la suya.

"Harry Potter no tiene nada de especial, al menos eso es lo que siempre dice su tía Petunia. El día que cumple 11 años, una carta de admisión en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería le abre a Harry un mundo oculto: un mundo de diversión, amistad y magia. Pero esta nueva aventura conlleva un gran riesgo, ya que Harry se ve obligado a enfrentarse a un peligroso enemigo de su pasado", adelanta la sinopsis oficial.

Junto a los mencionados Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout como Harry, Ron y Hermione, también forman parte del elenco principal John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Rory Wilmot como Neville Longbottom, Lox Pratt como Draco Malfoy, Leo Earley como Seamus Finnigan, Elijah Oshin como Dean Thomas, Tristan Harland como Fred Weasley, Gabriel Harland como George Weasley, Ruari Spooner como Percy Weasley, Alessia Leoni como Parvati Patil, Sienna Moosah como Lavender Brown, Finn Stephens como Vincent Crabbe, William Nash como Gregory Goyle, Warwick Davis como Filius Flitwick y Sirine Saba como Pomona Sprout.

Copletan el plantel de actores Daniel Rigby como Vernon Dursley, Bel Powley como Petunia Dursley, Paul Whitehouse como Argus Filch, Johnny Flynn como Lucius Malfoy, Bertie Carvel como Cornelius Fudge, Luke Thallon como Quirinus Quirrell, Katherine Parkinson como Molly Weasley, Amos Kitson como Dudley Dursley, Gracie Cochrane como Ginny Weasley, Richard Durden como Cuthbert Binns, Louise Brealey como Rolanda Hooch, Bríd Brennan como Poppy Pomfrey, Leigh Gill como Griphook y Anton Lesser como Garrick Ollivander.

Planeada como una serie de siete temporadas, una por cada libro de Rowling, la producción está escrita y producida por Francesca Gardiner. Mark Mylod será el productor ejecutivo y dirigirá varios episodios de la serie para HBO en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television.

El dos veces ganador del Oscar Hans Zimmer (Dune, El rey león) será el encargado de componer la banda sonora, El autor de la música de filmes como Gladiator, Interstellar, 12 años de esclavitud o El caballero oscuro se encargará de la música de la serie junto a Kara Talve y Anze Rozman, dos componentes de Bleeding Fingers, un colectivo de compositores que crean bandas sonoras originales para cine, televisión y proyectos creativos.

La serie, cuyo rodaje se está llevando a cabo actualmente en los estudios Leavesden, en Reino Unido, está producida por J.K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts, de Brontë Film and TV, y David Heyman, de Heyday Films.