La serie de Harry Potter, sacudida por acusaciones de bullying y una filtración masiva del callejón Diagon - WARNER BROS.

MADRID, 10 Mar. (CulturaOcio) -

Aún queda bastante para el estreno de la serie de Harry Potter, cuya llegada a HBO Max está prevista para 2027. Sin embargo, gracias a diversas filtraciones, los fans ya han podido tener un primer vistazo de algunos de sus escenarios, como es el caso del mítico callejón Diagon.

Días atrás, unas imágenes de satélite ofrecían un vistazo al set que recrea el distrito comercial del mundo mágico, llegando incluso a mostrar la fachada del banco de Gringotts. Más recientemente, The Sun obtenía un vídeo del escenario a nivel de calle, si bien enseguida ha sido retirado de las redes sociales.

Según apunta ComicBookMovie, el escenario creado para el callejón Diagon es muy práctico y bastante diferente de la versión de la saga cinematográfica, siendo, por ejemplo, mucho más estrecho. Además, el medio resalta un ingenioso detalle, revelando que hay una cafetería llamada Accioffee (juego de palabras entre el hechizo 'Accio' y 'coffee').

Tanto en los libros de J.K. Rowling como en las películas, el callejón es un lugar oculto para los muggles, donde los jóvenes alumnos de Hogwarts acuden a comprar todo lo necesario para el año escolar, como libros, túnicas, varitas, escobas de quidditch e incluso mascotas. Y si bien se trató de un escenario presente en varias películas de la saga, es de esperar que tenga mayor presencia en la serie, dada su voluntad de ser más fiel al material original.

RUMORES DE 'BULLYING' EN EL SET DE HARRY POTTER

Por otro lado, The Sun también ha informado de un supuesto caso de acoso o 'bullying' durante el rodaje de la serie, con dos extras de unos 12 años peleándose en el set.

"Hay muchos jóvenes en el plató en todo momento, y la realidad es que no todos se llevan bien. Es un problema alarmante, y los jefes quieren deshacerse de cualquier elemento conflictivo entre el reparto y el equipo", expuso una fuente.

"Los jefes han emitido advertencias sobre el comportamiento. Las acusaciones de acoso han involucrado a adultos y niños", continuó la fuente, exponiendo que "se ha dejado claro que cualquier persona denunciada por acoso será despedida inmediatamente, sin importar lo famosa que sea". "El rodaje durará ocho años, y los jefes insisten en que cualquier comportamiento inapropiado debe ser cortado de raíz", explicó.

Está planeado que la serie conste de siete temporadas, una por libro. Francesca Gardiner ejerce de showrunner y Mark Mylod de productor ejecutivo, además de director de varios episodios. Rowling produce junto a Neil Blair y Ruth Kenley-Letts. Dominic McLaughlin, Alistair Stout y Arabella Stanton toman el testigo de Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson como Harry, Ron y Hermione, respectivamente.