El DCU confirma a su primer villano gay

MADRID, 27 Oct. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de El Pacificador, que está disponible en HBO Max, trasladó temporalmente a Christopher Smith y al resto de los 11th Street Kids a la Tierra-X, un opresivo mundo alternativo gobernado por nazis. Además de ambientar allí la recta final del proyecto con revelaciones claves para su conclusión, la ficción creada por James Gunn y protagonizada por John Cena presentó al primer antagonista gay del DCU.

En la segunda temporada de El Pacificador, A.R.G.U.S. recluta a Judomaster, el personaje interpretado por Nhut Le que ya apareció en la primera entrega, para capturar a Chris y su Cámara de Despliegue Cuántico.

El letal experto en artes marciales persigue al protagonista hasta la Tierra-X, donde, en lugar de cumplir su misión, salva la vida de Adebayo al rescatarla de una turba de nazis que la quieren atrapar por ser una mujer negra. Así, ambos deciden esconderse hasta que llegue la noche para salir a la calle con menos riesgo a ser localizados, pues ambos pertenecen a minorías perseguidas en la Tierra-X.

Durante la espera, Adebayo y Judomaster hablan sobre la naturaleza del mundo nazi, conversación a través de la que la serie confirma que el segundo es homosexual: "Aquí los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial. He estado leyendo todos los libros de historia de la estantería. No quieres ser una minoría aquí, ni gay ni budista ni nada de lo que soy, en realidad", dice Judomaster en el 2x07 del Pacificador.

En DC Comics, Hadley Jagger, la encarnación clásica de Judomaster creada en 1965, no es gay, pero quien sí se presenta abiertamente gay es Tommy Jagger, hijo del personaje y también portador del alias Judomaster.

En la primera temporada de El Pacificador, Judomaster actuó como guardaespaldas del senador Royland Goff, huésped de la reina de los Butterflies, la especie alienígena que pretendía "salvar" la Tierra, y se convirtió en un rival recurrente de los protagonistas. Tras varios encontronazos con los 11th Street Kids en la segunda entrega, Judomaster se une a ellos en la recién fundada Checkmate, una agencia privada orientada a "hacer el mundo mejor" y que opera en paralelo a la mano dura de A.R.G.U.S. u otras ramas gubernamentales para vigilar, controlar o reclutar metahumanos.

Pero en el 2x08, lo que parecía un final feliz para Judomaster y el Pacificador, que por fin consiguen dejar sus diferencias de lado, se trunca en los últimos minutos cuando Rick Flag secuestra a Chris y lo exilia a Salvation, un planeta de otro universo concebido como prisión para metahumanos. A priori, el mundo está deshabitado, pero los rugidos lejanos que escucha el personaje de John Cena sugieren que peligrosas criaturas están a su acecho.

Aunque Gunn ya confirmó que el arco de Chris Smith no va a explorarse en la secuela de Superman, que llegará a los cines el 9 de julio de 2027, el sistema de detención metahumana creado por Rick Flag con la ayuda de Lex Luthor sí afectará a la película, por lo que no sería descabellado que Judomaster y Checkmate formasen parte del largometraje como contraparte de A.R.G.U.S.