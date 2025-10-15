MADRID, 15 Oct. (CulturaOcio) -

La temporada 2 del Pacificador (Peacemaker) en HBO Max culminó con un desenlace que algunos fans encontraron decepcionante y no tardaron en criticar duramente. James Gunn ha salido a la palestra para dar también su opinión sobre las... opiniones del resto.

"¡Desde luego! No le puede entusiasmar a todos", respondió Gunn en Threads cuando un fan le preguntó si estaba al corriente de las críticas que había recibido el 2x08 del Pacificador. "Me encanta el capítulo, pero entiendo que todos no sientan lo mismo. Creo que es completamente justo", sentenció, sin desmerecer la opinión de los fans sobre el final de la temporada 2.

Conviene destacar que el principal inconveniente que muchos encuentran en el último episodio, titulado Un movidote, es que parece centrarse en establecer tramas que se explorarán en futuros proyectos del DCU (como Salvación), en lugar de profundizar en el arco narrativo de los 11th Street Kids. Tampoco fue de su agrado que el conflicto de Tierra X, que había sido el foco central durante los siete primeros episodios, se dejase de lado sin una resolución adecuada.

De hecho, daba la impresión de que la carga emocional de los personajes se introdujo a golpe de calzador para presentar la organización clandestina Checkmate mediante el personaje de Sasha Bordeaux, interpretada por Sol Rodríguez en la serie de John Cena. Esto hizo que los incondicionales percibiesen el final de la temporada 2 del Pacificador como el primer y real paso en falso del DCU.

No obstante, la recepción mixta sobre el desenlace de esta segunda entrega pone de manifiesto lo verdaderamente complejo que resulta mantener la coherencia en un universo compartido. Y es que DC Studios busca que cada película y serie funcione de manera autónoma, contando una historia completa que los espectadores puedan disfrutar por sí misma, sin necesidad de conocer otras producciones del universo, a diferencia de lo que suele ocurrir con el UCM, que acostumbra a entrelazar sus producciones.

Dicho esto, tanto Salvación -el planeta que Flag Sr. encuentra para convertir en una cárcel de metahumanos peligrosos al margen de la jurisdicción terrestre-, como la vía de cooperación de A.R.G.U.S. con Luthor, que activa su programa anti-metahumanos visto en Superman y donde termina encerrando al final del 2x08 a Christopher Smith, así como la agencia clandestina Checkmate, eran elementos que, según Gunn, formaban parte de esta segunda entrega desde el principio.

"Bueno, esas son las dos cosas que siempre formaron parte de esta temporada", aseguró en recientes declaraciones a Yahoo. "Siempre fueron bastante fundamentales en la trama general que estoy contando en el DCU, pero también están conectadas con ella", expresó.

Además, el director, guionista y productor también aseguró que, aunque el antihéroe de John Cena es un "personaje importante", de momento no tiene planes para la temporada 3 del Pacificador.

"Esto tiene que ver con el DCU en general y con otras historias en las que se desarrollará ahora mismo. Eso no significa que no vaya a haber más. No quiero decir nunca, pero por ahora, no, se trata del futuro del DCU", concluyó el copresidente de DC Studios.