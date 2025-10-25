James Gunn revela si Darkseid está detrás de Salvation, la prisión de metahumanos del Universo DC

MADRID, 25 Oct. (CulturaOcio) -

El Pacificador (The Peacemaker) cerró su temporada 2 con un inesperado giro que sirvió como semilla para que James Gunn introdujese en el DCU un importante arco de los cómics: Salvation Run. Pero lo que los fans quieren saber realmente es... ¿Está Darkseid involucrado de algún modo en esta historia y, de ser así, terminará convirtiéndose, al igual que pasó en el UCM con Thanos, en el gran villano de la actual era del Universo DC? El propio Gunn ha salido ahora a la palestra para aclarar tan intrigante cuestión.

"Usar ahora a Darkseid como el gran villano no es necesariamente lo adecuado, por muchas razones", expresó Gunn en declaraciones a New Rockstars. "Zack [Snyder] ya lo hizo de un modo genial a su manera, y también por todo lo de Thanos y Marvel", añadió, refiriéndose a la aparición del tirano cósmico en Liga de la Justicia. Con estas palabras, además, da a entender, por un lado, que sería un error emplearlo ahora, pues surgiría una inevitable comparativa con el Titán Loco, que fue el principal antagonista del UCM hasta su derrota en Vengadores: Endgame.

Y, por otro, que en el DCU Salvation, el planeta en el cual Rick Flag Sr. soltó al Pacificador al final de la temporada 2 y que iba a emplear como prisión para supervillanos, no es el campo de entrenamiento que Darkseid utilizaba en la Historia original de las Grapas. Esto no ha evitado que haya quienes barajen la posibilidad de que pueda desembocar en un evento futuro, como Crisis Final, y que el señor de Apokolips pueda terminar irrumpiendo tarde o temprano en el DCU.

En cuanto a Salvation Run, conviene recordar que, en esta miniserie, publicada de 2007 a 2008, Amanda Waller deporta a varios villanos (entre ellos Lex Luthor y Joker) a un planeta remoto que, en realidad, servía de estación de entrenamiento para los Nuevos Dioses de Apokolips, el mundo infernal gobernado por Darkseid. El final de la temporada 2 de El Pacificador parecía, de hecho, hacerse eco de esa idea, ya que, además, nada más dejar allí a Christopher Smith, comenzaban a escucharse criaturas en la distancia que apuntaban a que el antihéroe de John Cena no está solo allí.

En todo caso, Gunn también afirmó no hace mucho que la segunda temporada de El Pacificador allana el camino para Man of Tomorrow. "Mirad la precuela de Man of Tomorrow, AKA El Pacificador temporada 2", escribió en Instagram.

Dirigida y escrita por Gunn, Man of Tomorrow aterrizará en los cines el 9 de julio de 2027, con David Corenswet y Nicholas Hoult retomando sus respectivos papeles como Superman y Lex Luthor.