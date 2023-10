Daryl Dixon cumple la misión que le encomendó Maggie en The Walking Dead

MADRID, 10 Oct. (CulturaOcio) -

Al final de The Walking Dead, Maggie encomienda una misión a Daryl: le envía a explorar el mundo para conocer más datos sobre el apocalipsis zombie y el virus que lo originó. El personaje de Norman Reedus terminó en Francia y, tal como ha desvelado The Walking Dead: Daryl Dixon, parece conocer muchos detalles sobre el origen de la tragedia.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENES SPOILERS))

The Walking Dead: World Beyond atribuyó el brote zombie a un grupo de científicos franceses liderados por el enigmático Primrose Team, cuyos miembros han sido encarcelados o ejecutados desde entonces. Durante el discurso de Genet en el episodio 5 de Daryl Dixon, la villana hace referencia a esto, proclamando: "Finalmente, por avaricia y arrogancia, ellos desataron esta plaga sobre el mundo... Nos dieron esta enfermedad... Su enfermedad puede ser nuestra cura". Genet no menciona ningún nombre, aunque sí dice explícitamente cómo comenzó el virus en Francia y que fue creado por el hombre. También da a entender que los científicos responsables fueron financiados por patrocinadores ricos.

Mientras Genet pronuncia su discurso, Daryl está escuchando. A lo largo de las 11 temporadas de The Walking Dead, Rick Grimes y su grupo de supervivientes no sabían cómo comenzó el brote zombie. El episodio 5 de The Walking Dead: Daryl Dixon es, por lo tanto, la primera vez que Daryl escucha los detalles sobre el virus zombie y su creación en un laboratorio francés, lo que le convierte en uno de los pocos personajes de la saga que sabe la verdad.

El origen del virus zombie no es el único secreto que Daryl ha conocido desde que abandonó las costas estadounidenses. Daryl fue capturado como prisionero en el laboratorio flotante de Genet y no solo se encontró con un zombie superrápido intentando escapar, sino que se dio cuenta de que estaban haciendo experimentos con zombies a bordo.

La experiencia de Daryl en Francia no ha hecho más que confirmar su conocimiento sobre las variantes. En el episodio 5, Daryl Dixon observa cómo a uno de los sujetos zombies de Genet le inyectan una sustancia verde brillante y luego, de repente, avanza a gran velocidad. Las variantes zombies no son, en sí mismas, nuevas para Daryl. El grupo de Rick se las encontró en la temporada 1 de The Walking Dead, y posteriormente en la temporada 11. Sin embargo, nadie sabía de dónde venían estos superzombies.

Si bien los detalles de las variantes zombies aún no se han revelado, Daryl al menos ha descubierto su conexión con los soldados Pouvoir des Vivants de Genet. También ha sido testigo de que, al administrar una sustancia a un caminante, sus habilidades cambian. Combinado con los detalles que Genet revela sobre el origen, Daryl ahora es uno de los personajes de TWD que conoce tantos datos sobre el apocalipsis zombie.