The Walking Dead: Daryl Dixon presenta al primer inmune del Universo TWD

MADRID, 1 Ago. (CulturaOcio) -

AMC ya ha lanzado el tráiler de The Walking Dead: Daryl Dixon, spin-off encabezado por Norman Reedus. El protagonista tiene la misión de proteger a un niño llamado Laurent y, tal como ha revelado el tráiler, el joven podría ser el primer personaje inmune de la franquicia.

En la serie, Daryl acaba en un convento en Francia y una monja llamada Isabelle (Clémence Poésy) le encomienda la tarea de llevar a Laurent a un lugar no revelado. "Te hemos estado esperando. Tú eres el mensajero para entregar a Laurent. Sé que puedes llevarle allí sano y salvo. Él está listo para liderar el renacimiento de la humanidad", le pide.

Esta frase de Isabelle hace pensar que Laurent podría ser inmune, de manera que el niño sería clave para encontrar una posible cura contra el virus zombie. En el tráiler se puede ver a Daryl viajando por Francia con Laurent, adelantando lo que será un viaje extenuante lleno de caminantes y amenazas humanas. No está claro dónde o a quién tiene que entregar Daryl a Laurent, pero, si está dispuesto a arriesgar su vida por un niño que acaba de conocer, debe ser por una razón seria, como la inmunidad.

The Walking Dead: World Beyond confirmó que unos científicos fabricaron el virus zombie en Francia y ya habían investigado una cura. Como el público vio en la escena poscréditos, un exinvestigador regresó al laboratorio donde nació el virus. Tras de recibir un disparo de un hombre desconocido, el investigador se convirtió en zombie en cuestión de segundos, pero este caminante tenía una mayor velocidad y una fuerza sobrenatural, muy diferentes a lo visto anteriormente en los caminantes en The Walking Dead. Con la existencia de una nueva variante, es probable que Laurent haya estado expuesto a ese virus y haya sobrevivido.

A juzgar por el tráiler, Laurent y los habitantes del convento no han salido de Francia desde el estallido del apocalipsis zombie. Si Laurent fue mordido por una variante de pequeño, su joven sistema inmunológico podría haberse adaptado al virus, creando así su inmunidad.

Que Laurent sea inmune podría cambiar el universo The Walking Dead por completo, ya que abriría la posibilidad de encontrar una cura. Si Laurent resulta ser inmune y se crea una cura con su sangre, Daryl Dixon podría transmitir la noticia a la Commonwealth y llevar la cura también a Estados Unidos.

¿SON MADISON Y ALICIA INMUNES?

Laurent no es el único personaje que podría ser inmune, ya que Fear The Walking Dead dejó caer que Madison y Alicia también podrían serlo. En la temporada 7 de Fear the Walking Dead, Alicia es mordida por un caminante en el brazo y rápidamente se lo corta con la esperanza de evitar la transformación, pero aún así desarrolla fiebre. Sin embargo, la fiebre remite y Alicia sobrevive. June posteriormente estudia a Alicia e insinúa que ella y su familia podrían tener una rara inmunidad al virus.