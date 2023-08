Fitración masiva de The Walking Dead destripa el reencuentro de Rick y Michonne

MADRID, 11 Ago. (CulturaOcio) -

The Walking Dead: The Ones Who Live es el título del spin-off de Rick (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira), cuyo rodaje ya ha comenzado. La nueva serie supondrá el reencuentro de los protagonistas desde que se separaran en la temporada 9 de TWD y las imágenes de la grabación han dado pistas sobre el momento en que ambos personajes se vuelvan a ver.

En redes sociales han comenzado a circular unas fotos de Michonne luciendo una chaqueta de la CRM, la organización que se llevó a Rick en helicóptero en la novena entrega de TWD. Estas imágenes hacen pensar que Michonne podría haber entrado en el grupo y que así sería como conseguiría reunirse con Rick.

Danai Gurira as Michonne in #TheWalkingDead: The Ones Who Live pic.twitter.com/S1n5EAKNWt — TWDU Promos (@TWDUPromos) August 7, 2023

La chaqueta es similar a la que llevaba un personaje llamado Silas en The Walking Dead: World Beyond. El spin-off reveló que la prenda está destinada a nuevos reclutas o presos de la CRM, que se ven obligados a matar a caminantes para demostrar su valía para el grupo.

Michonne podría haber sido capturada por la CRM y, en su intento por escapar, podría darse cuenta de que Rick también ha sido capturado por ellos. También es posible que Michonne, sospechando que Rick está en la CRM, se haya infiltrado para sacarlo de allí y escapar juntos.

Aunque no se conoce la sinopsis oficial, la trama de The Walking Dead: The Ones Who Live girará en torno al reencuentro entre ambos personajes. Además de los dos actores, el reparto también contará con Pollyanna McIntosh en el rol de Jadis. Por el momento no se ha fijado una fecha de estreno, aunque AMC ha adelantado que la producción llegará a AMC en 2024.