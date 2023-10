Los 5 superpoderes de las variantes zombies en The Walking Dead: Daryl Dixon

MADRID, 1 Oct. (CulturaOcio) -

The Walking Dead: Daryl Dixon está causando furor entre los fans de la ya longeva saga. La franquicia The Walking Dead ha incluido muchos tipos de zombies, pero las nuevas variantes parecen haber evolucionado y contar con sorprendentes habilidades. The Walking Dead: World Beyond ya reveló que los experimentos en Francia podían haber dado pie a variantes, algo que The Walking Dead: Daryl Dixon está explorando más en profundidad, desvelando algunos de los poderes de estos caminantes.

VELOCIDAD

En la temporada 1 de The Walking Dead, los caminantes son más rápidos cuando se acaban de convertir. Además, el virus Wildfire, que inició el brote, requiere que el huésped muera, cesando todo pensamiento y amplificando la necesidad de carne humana. Debido a esto, su velocidad tiene sentido, ya que está impulsada por el instinto. Sin embargo, los científicos franceses de World Beyond crearon accidentalmente variantes más rápidas mientras intentaban crear una cura.

INTELIGENCIA

Aunque el cocreador de World Beyond, Scott Gimple, aclara que incluso las variantes de zombies más nuevas no son realmente inteligentes, algunos caminantes exhiben ciertas muestras de inteligencia. La capacidad de los caminantes para retener recuerdos o para quitar objetos a los humanos son algunas de las habilidades que han mostrado en las distintas series de la saga.

TREPAR Y USAR OBJETOS

Las nuevas variantes también han demostrado ser capaces de evitar obstáculos o utilizar objetos a su alrededor. Ya en el episodio 2 de la temporada 1 de TWD, un caminante coge una piedra y la tira contra una ventana mientras Rick y Glenn se esconden. En otro episodio, un caminante trepa una valla, lo que indica un alto nivel de destreza y pensamiento estratégico.

SUPERFUERZA

En un principio, los zombies eran bastante fáciles de dominar si los supervivientes eran rápidos y utilizaban maniobras inteligentes, pero esto ha cambiado. En el final de World Beyond se ve que los nuevos zombies parecen tener más fuerza, ya que uno de ellos es capaz de abollar la puerta de metal contra la que se golpea. En The Walking Dead: Daryl Dixon se muestra a los científicos de Genet experimentando y documentando los cambios que sufre un zombie. Esta caminante está encadenado por las muñecas a las paredes, pero consigue liberarse sin apenas esfuerzo.

SANGRE ÁCIDA

The Walking Dead: Daryl Dixon ha presentado a los burners (quemadores), caminantes con sangre y piel ácidas. Estos zombies queman instantáneamente todo lo que tocan, como se ve en el piloto cuando Daryl se los encuentra e intenta bloquear a uno levantando el brazo y termina quemándose. Esto se debe a los experimentos que realizaron los científicos y los que están llevando a cabo Genet y su equipo.