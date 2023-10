Sorprendente cameo en The Walking Dead: Daryl Dixon 1x05 anticipa la reunión más esperada

MADRID, 9 Oct. (CulturaOcio) -

The Walking Dead: Daryl Dixon sigue al personaje de Norman Reedus en Francia. El spin-off ha presentado a nuevos supervivientes, pero, además, ha recuperado a una persona muy importante del pasado del protagonista en su quinto episodio.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El 1x05 de The Walking Dead: Daryl Dixon explica, mediante flashbacks, cómo llegó Daryl a Francia desde Estados Unidos. En un punto del capítulo, cuando Daryl todavía está en Estados Unidos, intenta llamar a Carol por radio para informarle sobre su paradero. Está a punto de darse por vencido porque la señal es muy mala cuando de repente escucha su voz.

"Daryl, ¿estás bien?", pregunta Carol. Daryl le cuenta que está en Maine, junto a la costa. Carol insiste en que todo está tranquilo, pero Daryl parece no creerla y sigue preguntando si ella está bien. "Solo hace falta algo de tiempo para acostumbrarse", dice Carol, que no desvela exactamente a qué se refiere. "Nunca tendrás que preocuparte por mí", agrega ella.

Daryl promete regresar en una semana una vez que haya terminado de reunir suficiente combustible para el viaje a casa, aunque, como muestra el spin-off, no pudo cumplir su promesa. Mientras hablan, comienza a haber interferencias, y Carol le comunica que alguien ha vuelto, pero Daryl no escucha de quién habla. "¿Quién volvió? Carol. ¿Quién volvió? ¿Carol?", dice Daryl, que no obtiene respuesta porque la señal se corta.

Aunque Daryl no capta el nombre, escuchando atentamente parece que Carol se refiere a Rick. Los supervivientes han dado por muerto a Rick desde que la CRM se lo llevó en helicóptero en la novena temporada. Pero, gracias a esta pista de The Walking Dead: Daryl Dixon, todo apunta a que Rick se reunirá con Carol y el resto del grupo en su spin-off junto a Michonne, The Walking Dead: The Ones Who Live.