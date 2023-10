¿Los villanos de The Walking Dead: Daryl Dixon conocen el origen del virus zombie?

MADRID, 3 Oct. (CulturaOcio) -

Aunque The Walking Dead no comenzó con el inicio del apocalipsis zombie, la franquicia exploró esas primeras etapas en Fear the Walking Dead. El origen del virus es un misterio, pero The Walking Dead: Daryl Dixon ha dejado caer que un personaje podría conocer cómo surgió.

En el episodio 4, Genet hace un comentario que implica que ella sabe algo que los demás no saben sobre el virus. Al hablar con una mujer que creía en que Laurent es el mesías, Genet comenta: "Los débiles, los sumisos, los crédulos... Son personas como tú quienes nos metieron en este lío". Esta frase da a entender que sabe qué puso en marcha el apocalipsis zombie.

The Walking Dead: The World Beyond ya reveló que Francia está directamente relacionada con los inicios del brote, por lo que tiene sentido que Genet tenga información. Haber vivido en el lugar que aparentemente fue el caldo de cultivo para el apocalipsis zombie podría explicar fácilmente cualquier conocimiento que pudiera tener, o incluso ella podría haber formado parte de su creación. Episodios anteriores han revelado que los guerreros de Genet están haciendo experimentos científicos, lo que refuerza aún más la teoría de que Genet comparte una conexión con los científicos de The Walking Dead: World Beyond que estuvieron involucrados en la creación del virus.

Las experiencias pasadas de Genet podrían ser cruciales no solo para el final de The Walking Dead: Daryl Dixon, sino también para la franquicia The Walking Dead en su conjunto. Lo que pasó y el significado de sus comentarios podrían exponerse en un flashback en uno de los episodios restantes del spin-off, o podría revelarse directamente a Daryl.

Con un más que probable enfrentamiento entre Daryl y Genet, el spin-off prepararía el escenario para que la mayor parte de sus personajes principales también se enteraran. Después de todo, el objetivo principal de Daryl, volver a Alejandría, no ha cambiado. No solo eso, sino que la conexión de Daryl con Rick Grimes lo convierte en un personaje que seguramente volverá a unirse con personajes de TWD. Dado que es probable que se produzca el regreso de Daryl, la información que obtenga de Genet podría compartirse con sus aliados, lo que les permitiría tener una mejor comprensión de lo ocurrido.