¿Cuántos Dragones Tienen Negros Y Verdes En La Casa Del Dragón?

MADRID, 5 Jul. (CulturaOcio) -

Tras el tercer episodio de La Casa del Dragón la guerra civil en el seno de la familia Targaryen por el Trono de Hierro es ya inminente. Y en un conflicto bautizado como Danza de Dragones, un elemento decisivo son sin duda las bestias aladas con las que cuenta cada bando.

En lo que a escupefuegos se refiere, los partidarios de Rhaenyra y los de Aegon II parecen estar más o menos igualados, ya que si bien los Negros tienen más dragones, los Verdes cuentan con bestias tan feroces como Vhagar, que ya en la anterior temporada acabó con uno de sus congéneres, ARRAX y su jinete, Lucerys Velaryon.

Así pues, a las puertas de la Danza de Dragones no está de más hacer un recuento sobre las bestias aladas con las que cuenta cada bando.

LOS DRAGONES DE LOS NEGROS

En primer lugar, la reina Rhaenyra Targaryen está vinculada a SYRAX, un dragón hembra al que se le vio montar en dos ocasiones en la primera tanda de capítulos y que, a pesar de su tamaño y fiereza a la hora de proteger a su señora, no tiene mucha experiencia en el combate.

Daemon Targaryen, esposo y tío de Rhaenyra, monta a CARAXES. Apodado el Anfíptero de Sangre, este dragón está más curtido en las batallas y es uno de los pocos que puede aspirar a rivalizar con Vhagar no por tamaño, sino por su velocidad, crueldad y la pericia en batalla de su jinente.

Asimismo, tanto el hijo mayor de Rhaenyra, Jacaerys Velaryon, como la hija de Daemon, Baela Targaryen, son unos jóvenes pero diestros jinetes. Mientras que Jacaerys liderará las fuerzas de su madre a lomos de VERMAX, Baela ya ha demostrado ser de gran utilidad, siguiendo los pasos del bando enemigo, y desatando incluso el pánico de Ser Criston Cole, montando a DANZARINA LUNAR.

Los Negros cuentan también con MELEYS, la ‘Reina Roja’, el dragón de Rhaenys Targaryen. Y aunque hasta ahora nunca ha entrado en combate, también se la considera de las más feroces, además de extremadamente veloz.

OTROS DRAGONES DE LOS NEGROS

Por otro lado, en Fuego y Sangre, el libro de George R.R. Martin en el que está basada la ficción, hay más criaturas a tener en cuenta. Según la novela, Aegon III, primogénito de Rhaenyra y Daemon, está vinculado al dragón BORRASCA y ambos jugarán un importante papel en la guerra, algo que habrá que esperar para verlo en la serie.

El tercer episodio mostraba cómo Rhaenyra alejaba a sus hijos más pequeños, Joffrey, Aegon y Viserys, del conflicto, enviando con ellos a Rhaena Targaryen. Junto a ellos, la monarca confiaba a su sobrina a TYRAXES, el dragón que cuando crezca montará Joffrey Velaryon, el mencionado BORRASCA, que montará el ahora pequeño Aegon, y CUATRO HUEVOS DE DRAGÓN, tres de los cuales, los creadores de la serie han confirmado que son los que casi dos siglos después recibe Daenerys en Juego de Tronos (por lo que no son una fuerza con la que los Negros puedan contar en la inminente guerra).

Rhaena Targaryen, quien a lo largo de la ficción ha mostrado su pesar por no estar vinculada con ningún dragón, conseguirá al fin su mayor deseo montando a una criatura de escamas rosas llamada ALBA. No obstante, queda por ver si la serie incluirá a este ser que, en Fuego y Sangre no llega a participar en la guerra.

LOS DRAGONES DE LOS VERDES

Los Verdes cuentan considerablemente con menos dragones. De momento, su poder parece concentrado en las monturas del rey Aegon II y su hermano, Aemond. Es por esto que el consejo se muestra reticente a que ninguno de los Targaryen acompañe a Ser Criston Cole cuando este parte hacia Harrenhal, plenamente consciente de que solo una bestia alada puede proteger la Fortaleza Roja si Rhaenyra decide atacar.

El dragón de Aegon es FUEGOSOL y aunque de momento no ha jugado un gran papel seguramente sea una de las mejores bazas de los Verdes en la inminente guerra. En todo caso, la mayor arma del bando de los Verdes es VHAGAR, el dragón más descomunal de los Siete Reinos, que ya provocó una baja en las filas de los Negros, devorando a Arrax y al joven Lucerys.

Por otro lado, Helaena, la hermana de Aegon y Aemond está vinculada también a un dragón, SUEÑAFUEGO. Sin embargo, puesto que la reina no es un personaje especialmente activo y aún debe lidiar con el dolor por la pérdida de su hijo, no parece probable que ni ella ni su montura aumenten la fuerza de los Verdes en la guerra.

Por último, la ficción reveló en su segundo episodio la existencia de un cuarto príncipe que hasta entonces se había mantenido en secreto: Daeron Targaryen. En Fuego y Sangre, este monta al dragón TESSARION, también conocido como La Reina Azul. Es de esperar que su mención signifique que ambos jugarán un papel importante en los próximos episodios.

LOS DRAGONES SIN JINETE

Mientras que en Juego de Tronos los dragones eran criaturas prácticamente extintas, en La Casa del Dragón aún hay un buen número de ellos sobrevolando Poniente y algunas carecen de jinete. Así, en el libro Jacaerys Velaryon decide ofrecer tierras y títulos a aquellos capaces de reclamar una bestia para su bando. Y aquellos capaces de dicha hazaña resultan ser bastardos con sangre valyria, que en el libro son conocidos como semillas de dragón.

Entre los dragones que a estas alturas de la serie no tienen jinete se encuentra VERMITHOR, uno de los dragones más grandes de Poniente y también uno de los más viejos, que fue montura del rey Jaehaerys Targaryen. La bestia, también conocida como la Furia de Bronce ya apareció al final de la primera temporada, cuando Daemon se acerca a él tarareando en Alto Valyrio y la ficción ha presentado también al que será su jinete: el herrero Hugh Martillo, un semilla de dragón.

Asimismo, La Casa del Dragón ha presentado también a Addam de Hull, quien se vinculará con BRUMA, algo que la ficción ya adelantaba en el segundo capítulo, cuando el bastardo de la Casa Velaryon observaba al antiguo dragón de Laenor sobrevolando la playa.

Otro semilla de dragón que ha dejado ver la serie ha sido Ulf el Blanco, quien interpretado por Tom Bennet, en el tercer capítulo alardeaba en una taberna junto a sus amigos de contar con sangre Targaryen y ser nieto de Jaehaerys I y, por lo tanto, hermano de Viserys y Daemon. En la novela acaba montando a ALA DE PLATA.

Quien no ha aparecido de momento ha sido Nettles, una campesina de piel morena que también cuenta con sangre de la Antigua Valyria y que terminará siendo un personaje clave en la serie montando al dragón salvaje ROBAOVEJAS.

De hecho, de los tres dragones salvajes que hay, ROBAOVEJAS es el único con el que cuentan los combatientes en la guerra por el Trono de Hierro, ya que el colosal CANÍBAL y FANTASMA GRIS no llegarán a ser domesticados.