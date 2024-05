George R.R. Martin promete que El caballero de los siete será "muy diferente" a Juego de tronos

MADRID, 23 May. (CulturaOcio) -

HBO Max ya está preparando un nuevo spin-off basado en la obra de George R.R. Martin. El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante es el título de la ficción y el autor ha dado algunos detalles sobre la serie.

Martin compartió en su blog, titulado Not a Blog, cómo será la ficción. "El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante será mucho más corta que Juego de tronos o La Casa del Dragón, con un tono muy diferente... Pero sigue siendo Poniente, así que nadie está a salvo", contó.

"Espero visitar el rodaje en julio, cuando pase por Belfast de camino a la Worldcon en Glasgow. La serie se estrenará el próximo año... Y si le va bien, le seguirán La espada Leal y El caballero misterioso. Para entonces espero haber terminado más historias de Dunk & Egg (sí, después de terminar Vientos de Invierno)", agregó.

Además, Martin dio algunos detalles sobre el elenco de El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante. "La mayoría de las audiciones (no todas, pero sí la mayoría) ya están terminadas y pronto podremos anunciar algunos miembros más del elenco. Tenemos a nuestro Tanselle, Steely Pate, Baelor Breakspear, Laughing Storm, un par de miembros de la casa Fossoway, Aerion Brightflame, el Príncipe Maekar y el resto", dejó caer.

La producción también tiene ya a sus protagonistas: Dexter Sol Ansell será Egg y Peter Claffey dará vida a Dunk. Martin compartió en el blog un vídeo de Dexter Sol Ansell siendo caracterizado como su personaje.

Dexter Sol Ansell shaves his head for his #TheHedgeKnight role as Aegon V Targaryen



Filming starts in June 🎥 pic.twitter.com/VVj05wKQLm