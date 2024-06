Primera imagen de la nueva precuela de Juego de tronos

MADRID, 19 Jun. (CulturaOcio) -

La Casa del Dragón ya ha iniciado su andadura en Max y, mientras los Targaryen y sus temibles dragones libran una sangrienta guerra civil, la franquicia basada en las obras de George R.R. Martin sigue expandiéndose. Y de todas producciones planeadas, la más avanzada es El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante, que ya ha lanzado su primera imagen y cuyo estreno se espera para 2025.

La serie, que ya ha comenzado su rodaje en Belfast, está ambientada unos cien años antes de los eventos relatados en Juego de tronos. El primer vistazo de El caballero de los Siete Reinos muestra al personaje de Dunk, encarnado por Peter Claffey, que camina entre la multitud con la mano sobre su espada, pero sin armadura alguna.

De quien no se ve ni rastro en esta imagen es de su fiel escudero Egg, la identidad secreta del príncipe Aegon Targaryen, encarnado por Dexter Sol Ansell. Y es que, basada en los Cuentos de Dunk y Egg, una serie de novelas cortas, la ficción estará centrada en las aventuras de este entrañable dúo de caballero y escudero y sus correrías por los Siete Reinos.

Set a century before #GameOfThrones, the new @HBO Original drama series, A Knight of the Seven Kingdoms, is now in production. Coming soon to @StreamOnMax. pic.twitter.com/CS7tX7iND2