MADRID, 19 Sep. (CulturaOcio) -

Tres años después de su debut en el Universo Cinematográfico Marvel en WandaVision (Bruja Escarlata y Visión), Agatha Harkness regresa en su propio spin-off. Agatha, ¿quién si no? aterriza en Disney+ este jueves 19 de septiembre con sus dos primeros episodios. Pero antes de meterse de lleno en la nueva ficción, conviene recordar algunos elementos clave de su historia en el UCM.

En principio, no hace falta haber visto todas las películas y series que conforman el UCM para poder disfrutar de Agatha, ¿quién si no?, pero sí una película y una serie en particular. Y es que, puesto que la última (y primera) vez que se vio en pantalla al personaje de Kathryn Hahn fue en WandaVision, donde demostró jugar un papel esencial, no está de más tener en mente algunos puntos clave de la ficción. Asimismo, también resulta útil saber lo sucedido con Wanda Maximoff, némesis de la hechicera, en su último filme, Doctor Strange en el multiverso de la locura.

Teniendo estos dos títulos de Marvel Studios en mente, esto es todo lo que hay que saber para disfrutar, sin confusiones ni embrujos, de Agatha, ¿quién si no? en Disney+:

EL PASADO DE AGATHA

WandaVision presentó inicialmente al personaje de Hahn como Agnes, una molesta vecina de Wanda y Visión en Westview, la ciudad sumida bajo el Hechizo de la Bruja Escarlata durante la ficción. Más tarde se reveló, sin embargo, que ella no era otra víctima más de la magia de Wanda, sino que había acudido allí atraída por la anomalía.

La serie dio a conocer parte del pasado de Agatha a través de un flashback en el que se mostraba cómo en el siglo XVII había sido juzgada por su propio aquelarre (las famosas Brujas de Salem) por practicar magia prohibida. La hechicera consiguió librarse del castigo acabando con las otras brujas, incluyendo a su madre, Evanora Harkness, y aumentó sus poderes haciendo uso del Darkhold. De hecho, en el primer episodio de WandaVision, Agnes afirma que su aniversario con su esposo ficticio Ralph es el 2 de junio, el día en que comenzaron los juicios de brujas de Salem en 1692.

ROBA MAGIA DE OTRAS BRUJAS

Desde que en 1693 acabó con su aquelarre, el ansia por acumular más y más poder ha ido creciendo en Agatha. Es por eso que, alertada por el enorme despliegue de facultades de Wanda al hechizar todo un pueblo para vivir la feliz vida familiar que nunca pudo tener junto a Visión, se cuela en Westview.

Su intención no era otra que tomar todo el poder de Maximoff. De hecho, en el final de la serie, Agatha le explicó a Wanda que toma la magia de "los que no la merecen". Su plan era robar la Magia del Caos de Wanda para sí misma, provocándola para que usara sus poderes para así poder absorberlos.

Además, los avances de la nueva serie ya confirmaron que Wanda no es la primera bruja a la que Agatha intentó robar magia. En ellos el personaje de Kathryn Hahn aparece absorbiendo magia de otras brujas en algún momento del pasado, y dado lo poderosa que era en WandaVision, es posible que lo haya hecho numerosas veces en los últimos siglos.

WANDA HECHIZÓ A AGATHA

Al final de WandaVision, Agatha se enfrentaba a la Bruja Escarlata para arrebatarle sus poderes... perdiendo la batalla. Wanda deja entonces a la villana sin poderes (ya que Maximoff los había absorbido gracias a un engaño) sometida a un hechizo por el cual no recuerda su verdadera identidad, condenándola a vivir como Agnes, el papel que representaba para ella en Westview.

El tráiler de Agatha, ¿quién si no? adelanta que, en lugar vivir inmersa en una sitcom como en WandaVision, el personaje de Hahn está ahora atrapado en una serie de policías. Un embrujo del que será liberada en los primeros episodios del spin-off.

LA BRUJA ESCARLATA HA MUERTO

La última aparición de la Bruja Escarlata dentro del UCM fue en Doctor Strange en el multiverso de la locura. Una cinta en la que, tras destaparse como la gran villana buscando desesperadamente recuperar a los hijos que perdió en WandaVision, la poderosa exvengadora encontraba la redención sacrificándose para destruir el Darkhold, el libro de magia oscura, en todas las realidades.

Aunque la muerte del personaje de Olsen ya está oficialmente confirmada y es improbable que aparezca en Agatha, ¿quién si no?, Marvel no habría acabado con él y podría regresar en futuras ficciones para las que sin duda preparará el camino esta serie. De hecho, según Production Weekly, base de datos que actualiza el estado de películas y series en desarrollo, ya habría una cinta titulada Scarlet Witch cuyo estreno estaría previsto para 2026.

EL PERSONAJE DE JOE LOCKE

The subtitles for several languages in the official trailer for 'AGATHA ALL ALONG' appear to indicate that Joe Locke's character is named "Billy" 👀



Is this a mistake? A confirmation? Just a few more days until the show comes out! pic.twitter.com/cyQgfizCXV