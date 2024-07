Marvel quiere a una estrella de Netflix como Hulkling, uno de los Jóvenes Vengadores en el UCM

MADRID, 21 Jul. (CulturaoOcio) -

El final de The Marvels, la cinta dirigida por Nia DaCosta protagonizada por Carol Danvers, Mónica Rambeau A.K.A. Fotón y Ms. Marvel sirvió como vehículo para presentar a varios miembros de los Jóvenes Vengadores (Young Avengers) en el UCM. Y nuevas informaciones apuntan a que Marvel tiene en mente a Kit Connor, (Heartstopper) para interpretar nada menos que a uno de sus más poderosos integrantes, Hulkling.

La Casa de las Ideas traerá de vuelta a Joe Locke como Wiccan, el hijo de Wanda Maximoff en el spin-off de WandaVision, Agatha: All long que recuperará a Kathryn Hahn como Agatha Harkness. Con el lanzamiento de la serie en Disney+ previsto para el próximo 18 de septiembre, un nuevo rumor sugiere que Hulkling, con quien además de compartir aventuras en los Jóvenes Vengadores, es el amor de su vida, debutará más pronto que tarde en el UCM.

Según apuntan tanto MyTimeToShineHello como The Cosmic Circus, el estudio liderado por Kevin Feige quiere a Connor Kit, quien ya coincidió con Locke en el drama de Netflix, Heartstopper para que interprete a este colosal héroe de aspecto similar a Hulk y casi tan poderoso como él propio gigante esmeralda.

Lo que no resultaría nada descabellado en realidad, después de todo, varios de los héroes que conforman los Jóvenes Vengadores, entre ellos, se han dejado ver ya en la gran y pequeña pantalla.

