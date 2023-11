Marvel confirma si Bruja Escarlata está viva o muerta

MADRID, 1 Nov. (CulturaOcio) -

La última vez que los seguidores marvelitas vieron en la gran pantalla a Elizabeth Olsen como la Bruja Escarlata fue sacrificándose para destruir el Darkhold al final de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Y ahora, al fin, Marvel ha confirmado cuál fue el auténtico destino que padeció Wanda Maximoff en la cinta de Sam Raimi.

Tras jugar un papel fundamental en la secuela de Doctor Strange, donde fue la gran antagonista a la que se enfrentaron Strange y la joven América Chávez, Wanda decidió en la montaña Wundagore destruir el Darkhold en todas las realidades y así redimirse por sus terribles actos. Pero si murió o no realmente en la ambigua secuencia final de la película, es algo que desde entonces ha generado todo tipo de teorías entre los fans de la Casa de las Ideas.

Marvel ha decidido zanjar definitivamente esta intrigante cuestión. Y lo ha hecho en su nuevo libro sobre la cronología del UCM, titulado, Marvel Studios The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline. En sus páginas se confirma, que, efectivamente, la Bruja Escarlata moría destruyendo el Darkhold en la Montaña Wundagore. Pero eso no es todo. Entre las páginas de esta extensa enciclopedia también hay un pasaje en el que ese fue el fin de dos grandes amenazas para el Multiverso; uno, el propio grimorio de hechicería, el otro, la misma Wanda Maximoff.

"Mientras la amable Wanda de Tierra-838 reúne a los niños y le asegura a la desolada Bruja Escarlata que serán amados, la Wanda Maximoff del Universo-616 se rinde: destruye Wundagore y lo derrumba sobre sí misma, poniendo fin a dos grandes amenazas para todo el Multiverso", reza el texto. Por tanto, la bruma carmesí que se vio al final de Doctor Strange 2 podría haber sido una devastadora manifestación de los poderes de Wanda destruyendo el Darkhold.

Olsen ya admitió el pasado mes de septiembre que se sentía muy orgullosa de su papel en el UCM. Sin embargo, también expresó el deseo de no ver su carrera actoral supeditada a un único personaje. Por lo que no parece que de momento tenga interés en volver a interpretar a la Bruja Escarlata. En cualquier caso, el estudio liderado por Kevin Feige siempre podría traerla de vuelta al UCM con alguna de las muchas variantes existentes de la poderosa hechicera en el Multiverso.