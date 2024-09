Sasheer Zamata, Debra Jo Rupp y Ali Ahn, las brujas de Agatha, ¿quién si no? avisan: "Esta serie es muy impredecible"

LOS ÁNGELES, 17 Sep. (CulturaOcio - Raquel Laguna)

Agatha Harkness está de vuelta. La malvada hechicera regresa en la esperada serie Agatha, ¿quién si no?, el spin-off de Wandavision (Bruja Escarlata y Visión). Los dos primeros episodios llegan a Disney+ este jueves 19 de septiembre. La nueva serie del Universo Cinematográfico Marvel se enfoca en Agatha Harkness, la bruja detrás del hechizo de Westview, interpretada de nuevo por la actriz Kathryn Hahn.

"Esta es una serie muy diferente a Wandavision. Hay muchos géneros distintos: terror, música, comedia... Hay de todo y es muy impredecible", afirma la actriz Sasheer Zamata en una entrevista concedida a CulturaOcio. "Los fans pueden esperar más giros inesperados. El hecho de que no se supiera qué estaba pasando en Wandavision por un tiempo... Jac Schaeffer es una escritora muy inteligente y una creadora brillante, así que creo que ella trajo muchas de esas técnicas a Agatha. Pero de nuevo, es una serie muy, muy diferente", prosigue Sasheer, Zamata da vida a Jennifer Kale en la serie.

"Me gustan mucho las brujas. Soy fan de la cultura de las brujas, así que fue genial poder interpretar a una, especialmente en el UCM. He sido fan de Marvel durante años, así que hacer este papel fue realmente un sueño", afirma la intérprete. Para la actriz Debra Jo Rupp, trabajar en Agatha, ¿quién si no? ha sido toda una experiencia.

"He aprendido cuánto disfruto trabajando con un director generoso, que me da la libertad de contribuir. Esta fue una gran experiencia en ese sentido", señala. Por su parte, para Ali Ahn, participar en la serie ha supuesto "un verdadero acto de entrega". "Tienes muy poco control cuando hay tantos elementos y es una serie tan a lo grande. Creo que tienes que tener fe y confiar en las personas con las que estás trabajando", dice.

En Agatha, ¿quién si no?, la infame Agatha Harkness descubre que, tras su enfrentamiento en WandaVisión con Bruja Escalata, ha perdido sus poderes cuando un misterioso adolescente gótico la libera de un conjuro engañoso. El chico despierta su interés cuando le ruega que lo lleve a la legendaria Senda de las Brujas, un mágico camino plagado de pruebas que recompensa a las brujas que sobreviven dándoles aquello que ansían.

Juntos, Agatha y el chaval reunirán un aquelarre de brujas desesperadas y partirán hacia la Senda. Kathryn Hahn, Aubrey Plaza, Joe Locke, Maria Dizzia, Paul Adelstein, Miles Gutierrez-Riley y Okwui Okpokwasili completan el reparto principal de la serie.