MADRID, 18 Sep. (CulturaOcio) -

Agatha, ¿quién si no?, el esperado spin-off de WandaVision, aterriza en Disney+. Sin embargo, Marvel podría haber realizado, sin pretenderlo, un tremendo spoiler en el último adelanto de la serie protagonizada por Kathryn Hahn antes incluso de su estreno.

Los anteriores avances de la ficción mostraron a Agatha Harkness reuniendo a un nuevo aquelarre de lo más variopinto, con la intención de recuperar el esplendor de antaño que perdió al ser derrotada a manos de Wanda Maximoff, A.K.A. Bruja Escarlata. Pero también revelaron la presencia de Joe Locke en la ficción, cuyo misterioso personaje había sido descrito, hasta ahora, simplemente como un "adolescente".

No obstante, los fans del UCM han detectado algo en el último y más reciente avance de Agatha, ¿quién si no?, lanzado por la Casa de las Ideas en sus redes sociales. En los subtítulos, el personaje de Locke aparece como "Billy".

Esto parece confirmar que se trata de Billy, uno de los hijos de Maximoff en los cómics de Marvel. Un personaje que ya apareción, junto a su hermano Tommy, en WandaVision y en Doctor Strange el Multiverso de la Locura interpretado por Julian Hilliard. Ahora Locke, protagonista anteriormente de la serie de Netflix Heartstopper, sería el encargado de darle vida en su versión adolescente.

The subtitles for several languages in the official trailer for 'AGATHA ALL ALONG' appear to indicate that Joe Locke's character is named "Billy" 👀



Is this a mistake? A confirmation? Just a few more days until the show comes out! pic.twitter.com/cyQgfizCXV