Elizabeth Olsen debutó como Wanda Maximoff/Bruja Escarlata en la escena post-créditos de Capitán América: El Soldado de Invierno y pasó a convertirse en un personaje clave del Universo Cinematográfico Marvel que incluso contó con su propia serie. Sin embargo, después de Bruja Escarlata y Visión (WandaVision), Marvel no tenía claro qué hacer con el personaje, tal como ha revelado recientemente la actriz.

"Es un personaje al que me encanta volver cuando hay una manera de usarla bien, y creo que he tenido suerte de que cuando empecé, me usaron bien. Creo que la gente no supo qué hacer conmigo por un segundo... Si hay una buena manera de usarla, siempre estaré feliz de volver", declaró en una entrevista con FM104.

Tras su debut, Wanda reapareció en Vengadores: La era de Ultrón en 2015 como uno de los personajes secundarios. El personaje continuó evolucionando y Olsen repitió el papel en Capitán América: Civil War de 2016, Vengadores: Infinity War de 2018 y Vengadores: Endgame de 2019.

Tras las películas, en 2021 se lanzó Bruja Escarlata y Visión (WandaVision). La actriz retomó el rol en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura en 2022. En la película, Wanda fue representada de manera radicalmente diferente. Desesperada por reunirse con sus hijos perdidos en su mundo de fantasía, se convirtió en la principal villana y utilizó sus poderes para atravesar el multiverso.

Tanto los fans como los críticos notaron el marcado contraste en la caracterización de Wanda desde WandaVision hasta Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, y algunos argumentaron que la cinta ignoró gran parte de la narración de la serie, haciendo que Wanda repitiera conductas, fijaciones y errores que ya debería haber comprendido tras los eventos vividos con anterioridad.

Después de su trabajo como Wanda, Olsen confesó que quería buscar otro tipo de proyectos. "Estoy tratando de averiguarlo, porque, específicamente en los últimos cuatro años, mi trabajo ha sido Marvel", dijo Olsen al Times of Londres en 2023. "No es que no quiera que me asocien solo con este personaje. Pero realmente siento que necesito reconstruir otras partes para mantener el equilibrio. Tengo muchas ganas de hacer películas ahora mismo. Necesito otros personajes en mi vida", admitió.

Y más allá de que se viene rumoreando su presencia en cintas como Avengers: Secret Wars, la historia de Wanda, o al menos la trama derivada de su serie Wandavision, continuará en dos próximas ficciones de Marvel Studios: Agatha, ¿quién si no?, que protagonizada por Kathryn Hahn se estrenará el próximo 19 de septiembre y Disney+ y Vision Quest, la serie de Visión, que aún no tiene fijada fecha de lanzamiento.