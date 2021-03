WandaVision: ¿Existe en el mundo real Westview, el pueblo de Bruja Escarlata y Visión?

MADRID, 3 Mar. (CulturaOcio) -

Con el final de 'Bruja Escarlata y Visión (WandaVision)' cada vez más cerca, son muchos los misterios y las incógnitas que tiene que revelar el episodio final. Ahora bien, a lo largo de la serie, ha habido un protagonista que ha estado muy presente y que, sin embargo, ha pasado algo desapercibido entre hechizos, maleficios e intrigas de S.W.O.R.D. Se trata de Westview, el escenario principal de la serie de Marvel Studios. ¿La ciudad convertida en el universo de las sitcoms existe o está inspirada en un lugar real?

Westview es la otra protagonista de 'WandaVision'. Por ello, no es raro que los fans se pregunten si la ciudad existe, pues se convertiría en un lugar de peregrinaje del fandom marvelita, como sucedió con el único videoclub Blockbuster abierto en el mundo, situado en Bend, Oregón, que se ha convertido en un enclave turístico gracias a su aparición en 'Capitana Marvel'.

Lo primero que hay que decir, es que el Westview que se ve en la serie protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany es pura ficción, pues los exteriores de la serie han sido rodados en el emblemático Warner Bros. Ranch, situado en Burbank, California. Es más, los exteriores de la casa de Wanda y Visión y del centro de Westview han sido grabados en Blondie Street, cuya famosa fuente es la que puede verse en la mítica cabecera de la sitcom 'Friends'.

Los interiores fueron rodados en los Pinewood Studios de Atlanta, Georgia. En Atlanta, precisamente, recrearon también los interiores de las oficinas de la agencia S.W.O.R.D., al grabar en el Centro de Congresos Internacionales de Georgia, recrearon los exteriores digitalmente para que se parezcan al Centro Espacial John F. Kennedy, ubicado en Florida.

Ahora bien, eso no impide que Westview pueda tener referencias al mundo real, así como también a los cómics originales de Marvel. En los cómics, la ciudad en la que Bruja Escarlata y Visión viven como matrimonio es Leonia, situada también en Nueva Jersey. Curiosamente, en Nueva Jersey, concretamente en Ridgefield Park, existe una comunidad -no incorporada- llamada West View, que es adyacente a Leonia.

Whoa, wait...I missed this on first viewing this morning...does this imply that Westview is supposed to be right here in Mercer County, NJ #WandaVision pic.twitter.com/mNulIuiQiT