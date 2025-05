Peor que el cordyceps: El review bombing no descansa con The Last of Us

Peor que el cordyceps: El review bombing no descansa con The Last of Us - MAX

MADRID, 9 May. (CulturaOcio) -

Al igual que ya ocurrió con el videojuego en el que se basa, e incluso también con la primera entrega la temporada 2 de The Last of Us está siendo víctima del review bombing, es decir, calificada de forma paupérrima por internautas, incluso bots, atendiendo a razones que nada tienen que ver con la calidad de la serie.

Esto sucede cuando un grupo de personas manipula de forma colectiva las valoraciones en páginas web como Rotten Tomatoes o IMDb, habitualmente como forma de protesta hacia personajes femeninos, homosexuales o temáticas progresistas. Aunque estas plataformas han implementado medidas para evitar este tipo de ataques, la serie de HBO no se ha librado de las reviews negativas.

Actualmente, la temporada 2 de The Last of Us ostenta una calificación del 43% por parte de la audiencia, muy lejos del flamamente 95% de la crítica. Gran parte del descontento de los fans tiene que ver con lo que algunos sectores reaccionarios perciben como la excesiva carga progresista en la trama (la denominada agenda 'woke') y la presencia de personajes racialializados o con tendencias sexuales que se salen fuera de los límites heteronormativos.

En el caso de The Last of Us, la principal atacada ha sido su protagonista, Bella Ramsey sobre todo a raíz de la evolución de su relación romántica en esta segunda temporada con Dina, el personaje encarnado por Isabella Merced.

Cocreada por Neil Druckmann, guionista principal del videojuego, y Craig Mazin, responsable de Chernobyl, la temporada 2 de The Last of Us ha traído de vuelta a Pedro Pascal en el papel de Joel. Sin embargo, los espectadores que no conocían la historia del juego se llevaron una gran sorpresa la semana pasada al presenciar el trágico destino del personaje, algo que quizá también podría haber influido en la percepción negativa de los fans.

The Last of Us no ha sido la única víctima de esta práctica. En el cine, el review bombing a la película Capitana Marvel en 2019 llevó a Rotten Tomatoes a modificar sus métricas. Más recientemente, los remakes de imagen real de Disney, La Sirenita y Blancanieves, también fueron blanco de ataques por motivos similares. Otras series como Star Wars: The Acolyte, las últimas tempordadas de The Boys o la cuarta temporada de True Detective o también han sido víctimas recientes de esta reaccionaria tendencia.