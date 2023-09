Confirmado el regreso de una de las variantes más poderosas de Marvel

MADRID, 10 Sep. (CulturaOcio) -

Con el Multieverso desatado, son ya muchas las variantes del personajes Marvel que han pasado por sus películas y series. Una de las más aplaudidas por los fans es el Doctor Strange Supremo que apareció en la primera temporada de ¿Qué pasaría sí...? Y una nueva información sugiere que esta sombría encarnación podría tener su gran regreso al UCM cuando Disney+ estrene la segunda entrega de la serie de Marvel.

Una de las producciones que Marvel tenía previsto estrenar a lo largo de 2023 era precisamente la temporada 2 de ¿Qué pasaría sí...? Sin embargo, debido a las huelgas convocadas por los sindicatos de guionistas y actores de Hollywood, los nuevos episodios no verán la luz hasta 2024.

Y con la llegada de la segunda entrega de la serie también podría regresar uno de los personajes más sombríos y poderosos del Multiverso, el Doctor Strange Supremo. El maestro de las artes místicas tuvo que enfrentarse a una versión alternativa de su destino mostrado en las películas de la Casa de las Ideas en el cuarto capítulo de ¿Qué pasaría sí...?

Esta variante, marcada por la muerte de su amada Christine, fue acumulando poderes de seres mágicos de forma ávida y sin control hasta abrazar por completo el lado oscuro de la magia para resucitarla y, en consecuencia, consigue que el tejido mismo de la realidad se desmorone en pedazos. En un intento desesperado para impedirlo, le pide a El Vigilante que le ayude.

Tras negarle su auxilio, esta encarnación de Strange rebosante de poder, se vio completamente sola, con plena conciencia de la existencia del Multiverso, y sin nada por lo que luchar tras haber destruido toda su realidad al final del episodio.

Ahora, por lo que parece, Marvel podría recuperar al Doctor Strange Supremo. Según revela CanWeSomeGetToast en su cuenta de X, la red social anteriormente conocida como Twitter, esta variante del hechicero encarnado por Benedict Cumberbatch estará en la temporada 2 de ¿Qué pasaría sí...?

Not the actual titles, more like short descriptions (besides the Happy saving Christmas one that I already shared).



Strange Supreme will make his return in one of these episodes…



Edit: some of these aren’t even accurate lmao. There is no “What if Wanda and Peter watched… https://t.co/3vSccQH1wJ pic.twitter.com/DyW26nO5C8