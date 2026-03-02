Cillian Murphy confirma de una vez por todas si será Voldemort en la serie de Harry Potter - WARNER/CONTACTO

Aunque ya se ha dado a conocer la mayor parte del reparto principal de la serie de Harry Potter que prepara HBO Max y que llegará a la plataforma en 2027, no se sabe todavía quién dará vida a su gran villano, lord Voldemort, al que encarnara Ralph Fiennes en la saga cinematográfica. Son varios los rumores y especulaciones que han surgido alrededor del papel, siendo uno de los más destacados el que apunta que Cillian Murphy sería el encargado de dar vida al mago tenebroso. El oscarizado intérprete negó esta idea hace unos meses y ahora ha vuelto a pronunciarse sobre el tema.

"Rotundamente no [voy a interpretar a Voldemort]", afirmó categóricamente Murphy en una entrevista concedida a The Times. "¿Puedes poner eso en el titular?", añadió el intérprete, que ya ha sido preguntado en varias ocasiones respecto a su posible participación en la serie.

"No. En serio. Mis hijos me lo enseñan de vez en cuando, pero no sé nada sobre ello", aseguraba Murphy el pasado mes de septiembre en su paso por el podcast Happy, Sad, Confused, señalando además que sería "muy complicado seguir los pasos de Ralph Fiennes". "Es una absoluta leyenda de la interpretación. Le deseo mucha suerte a quien vaya a calzarse sus zapatos", expresó entonces.

A pesar de las palabras del actor de Oppenheimer y 28 días después, el propio Fiennes alentaba recientemente los rumores que lo sitúan como principal candidato para ser su sucesor. "Ya dije que creo que Cillian Murphy es muy bueno. Es muy, muy buena elección", aseguró ante la prensa durante una alfombra roja. "Me parece que ya lo habían anunciado, ¿no? No lo sé, pensaba que sí", expuso.

Por otro lado, recientes informaciones apuntaban a que la serie ya habría elegido al actor que pondrá voz al villano, lo que sugiere quizá que este no dejará ver su rostro hasta futuras temporadas. No obstante, imágenes filtradas desde el rodaje de la ficción señalaban que sí tendría una aparición, viéndosele en los flashbacks de la noche en que mata a los padres de Harry.

¿APARECERÁ VOLDEMORT EN LA TEMPORADA 1 DE HARRY POTTER?

Es de esperar, además, que la primera temporada de Harry Potter incluya un breve vistazo a lord Voldemort, o al menos a uno de sus rostros, ya que tanto en el libro como en la película aparece como una cara siniestra en la parte posterior de la cabeza del profesor Quirrell, aunque esta no tendría por qué corresponderse con la que tenga más adelante.

En todo caso, Fiennes no dio vida al Señor Tenebroso hasta la cuarta entrega, de la saga cinematográfica, Harry Potter y el cáliz de fuego, precisamente el punto en el que el villano recuperaba su cuerpo completo. La serie podría seguir esta misma estrategia y dilatar aún más el anuncio de la elección del intérprete que encarne al mago oscuro.

En cuanto al reparto que sí se ha dado a conocer, este está liderado por Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout como Harry, Ron y Hermione, respectivamente. También forman parte del elenco John Lithgow como el profesor Albus Dumbledore, Paapa Essiedu como Severus Snape, Janet McTeer en la piel de Minerva McGonagall, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Thallon como Quirinus Quirrell, Paul Whitehouse como Filch y Warwick Davis, retomando el papel de Filius Flitwick, entre otros.