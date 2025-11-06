HBO tumba el gran rumor sobre la serie de Harry Potter

Archivo - Primera imagen oficial del nuevo Harry Potter, que incia el rodaje de su serie en HBO Max - HBO - Archivo

MADRID, 6 Nov. (CulturaOcio) -

La serie de Harry Potter que prepara HBO Max está generando mucha conversación. Entre los varios rumores que corren, algunos pueden acercarse más o menos a la realidad y otros, pueden ser desmentidos ya, como es el caso de la creencia de que la ficción contará con un narrador.

La conjetura de que la nueva adaptación de la saga de J.K. Rowling incluiría un narrador, discutida en foros y medios de comunicación británicos, parece haberse originado en el blog Redanian Intelligence, que habría apuntado al fichaje de Tom Turner como tal. No obstante, según señala Deadline, fuentes de HBO han asegurado que el actor no está involucrado en el proyecto.

Por el momento, la serie de Harry Potter, con Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout tomando el testigo de Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint como el trío protagonista, continúa su rodaje con vistas a estrenarse en 2027. En los últimos meses, varias filtraciones han ofrecido un primer vistazo a algunos de los escenarios de la ficción, como el callejón Diagon o Godric's Hollow.

La ficción se desarrollará a lo largo de una década, con una temporada por cada uno de los siete libros de la saga literaria, a la que pretende mantenerse fiel. Francesca Gardiner ejerce de showrunner y Mark Mylod, de productor ejecutivo, además de director de varios episodios. La propia Rowling produce junto a Neil Blair y Ruth Kenley-Letts.

Aparte del mencionado trío protagonista, conforman el elenco de la serie de Harry Potter John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Warwick Davis como el profesor Filius Flitwick (a quien ya diera vida en la saga cinematográfica), Elijah Oshin como Dean Thomas, Lox Pratt como Draco Malfoy, Rory Wilmot como Neville Longbottom, Leo Earley como Seamus Finnigan, Finn Stephens como Vincent Crabbe, William Nash como Gregory Goyle, Sirine Saba como la profesora Pomona Sprout, Richard Durden como el profesor Cuthbert Binns, Bríd Brennan como la señora Poppy Pomfrey y Leigh Gill como Griphook.

También forman parte del reparto Tristan y Gabriel Harland como Fred y George Weasley, Gracie Cochrane como Ginny Weasley, Ruari Spooner como Percy Weasley, Amos Kitson como Dudley Dursley, Paul Whitehouse como Filch, Luke Thallon como Quirrell, Louise Brealey como Madam Rolanda Hooch y Anton Lesser como Garrick Ollivander, entre otros.