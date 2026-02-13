La serie de Harry Potter ficha a su Voldemort... Pero hay truco - WARNER BROS.

MADRID, 13 Feb. (CulturaOcio) -

La serie de Harry Potter, que llegará a HBO Max en 2027, ha anunciado a buena parte de su elenco principal, pero todavía se desconoce quién interpretará a su gran antagonista: Lord Voldemort. Las últimas informaciones al respecto señalan que la adaptación televisiva de la obra de J. K. Rowling podría haber tomado una decisión de reparto para mantener en secreto el aspecto definitivo del villano.

Según asegura el insider Daniel Ritchman en X, "ya han elegido al actor de voz de Voldemort para la serie de Harry Potter", aunque no revela el nombre de ese hipotético intérprete. De ser cierto, la elección tendría como estrategia ocultar la apariencia final del personaje hasta más adelante y reducir la presencia del Señor Tenebroso en la primera temporada a sus apariciones sin su forma definitiva.

Conviene recordar que las imágenes filtradas desde el rodaje de la ficción, que continúa en Reino Unido, apuntan a que Voldemort participará poco en la primera entrega.

Por un lado, se le vería en flashbacks que recrean la noche en la que murieron los padres de Harry. Por otro, se espera que la serie incluya uno de los giros más recordados de La piedra filosofal, cuando el profesor Quirrell se despoja de su turbante y el rostro del villano se manifiesta en la parte trasera de su cabeza.

De hecho, en la saga cinematográfica, Ralph Fiennes no dio vida a Voldemort hasta la cuarta entrega, Harry Potter y el cáliz de fuego, precisamente el punto en el que el villano recupera el cuerpo completo y pasa a ocupar el centro del conflicto. Y cuando en la segunda parte Tom Riddle irrumpe en un flashback, el personaje lo interpreta otro actor, por lo que la serie podría resolver el problema de la misma manera.

En paralelo, durante meses los rumores han indicado que Cillian Murphy es el principal candidato a dar vida a Voldemort. El ganador del Oscar por Oppenheimer los ha negado públicamente, pero el propio Fiennes volvió a sugerirlo. "Ya dije que creo que Cillian Murphy es muy bueno. Es muy, muy buena elección", aseguró el actor de El Gran Hotel Budapest. "Me parece que ya lo habían anunciado, ¿no? No lo sé, pensaba que sí", añadió.

Cillian will never be free of the Voldemort rumors, no matter how much he denies it, will he? 😭 pic.twitter.com/bbS4zpNrcA — michi³⁰ᴵ⁰⁷ (@gofckapineapple) January 23, 2026

La serie de Harry Potter se concibe como una adaptación de largo recorrido con siete temporadas, una por cada libro, con un plan de producción que se prolongará aproximadamente una década. Como showrunner se encuentra Francesca Gardiner, guionista y productora asociada a títulos como Succession y Killing Eve, mientras que Mark Mylod, director habitual también de Succession y responsable de episodios de Juego de tronos, dirige varios capítulos y ejerce de productor ejecutivo.

El reparto combina rostros veteranos y una nueva generación de intérpretes. Dominic McLaughlin encarna ahora a Harry Potter, Arabella Stanton a Hermione Granger y Alastair Stout a Ron Weasley. "Los tres son maravillosos. No podría estar más contenta", expresó Rowling con entusiasmo sobre el nuevo Trío de Oro. Entre los adultos destacan John Lithgow como el profesor Albus Dumbledore, Paapa Essiedu como Severus Snape, Janet McTeer en la piel de Minerva McGonagall y Nick Frost como Rubeus Hagrid, además de Luke Thallon como Quirinus Quirrell, Paul Whitehouse como Filch, Warwick Davis retomando el papel de Filius Flitwick.