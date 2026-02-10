Warner promete que la serie de Harry Potter será "el mayor evento de streaming de la histora"

Warner promee que la serie de Harry Potter será "el mayor evento de streaming de la década" - HBO MAX

MADRID, 10 Feb. (CulturaOcio) -

La serie de Harry Potter que prepara HBO Max, con Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout tomando el testigo de Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint como el trío protagonista, está despertando muchas expectativas. J.B. Perrette, máximo responsable de la división de streaming global y videojuegos de Warner Bros. Discovery, asegura que esta adaptación de las novelas de J.K. Rowling será "el mayor evento de streaming de la historia".

"La envergadura de la producción, el nivel de detalle y la meticulosidad de lo que están haciendo y construyendo elevan lo cinematográfico a un nivel completamente distinto", afirmó Perrette en unas declaraciones recogidas por Variety. "Y cuando piensas en el cariño por esa franquicia y en lo que se puede hacer en una serie -profundizar más, contar más de la historia, explorar detalles que no se pudieron capturar en una película de dos horas-, a Casey [Bloys, CEO de HBO Max] no le gusta que diga esto, pero lo voy a decir de todos modos", añadió, impresionado tras visitar el set de rodaje de la serie de Harry Potter en los estudios Leavesden.

"Realmente creo que este va a ser el mayor evento de streaming de la década", afirmó Perrette, quien se encontraba de paso para anunciar la fecha de lanzamiento de HBO Max en Londres. Asimismo, expresó que, considerando las turbulencias corporativas que Warner Bros. Discovery está atravesando debido a su acuerdo con Netflix, la adaptación televisiva de Harry Potter, junto con el próximo lanzamiento de HBO Max en Europa, ha proporcionado a los equipos objetivos concretos en los que poder centrar sus esfuerzos.

"Como equipo, hemos esperado tanto tiempo para poder ofrecer esta experiencia a los espectadores en un mercado tan grande e importante como el Reino Unido, por ejemplo, y después, cerrando 2026 y comenzando 2027, tendremos lo que sin duda será el mayor evento de streaming en la historia de HBO Max y, posiblemente, me atrevería a decir, en toda la historia del streaming, y punto. No hay ninguna otra serie que se le acerque siquiera", afirmó Perrette redoblano así su apuesta.

La serie de Harry Potter contará con siete temporadas, una por cada libro, con un plan de producción que se prolongará aproximadamente una década. Francesca Gardiner (Succession) es la showrunner de la ficción, mientras que Mark Mylod (Shameless) dirige varios capítulos y ejerce de productor ejecutivo.

Además de McLaughlin, Stanton y Stout, esta adaptación también cuenta en su elenco con John Lithgow como el profesor Albus Dumbledore, Paapa Essiedu como Severus Snape, Janet McTeer en la piel de Minerva McGonagall y Nick Frost como Rubeus Hagrid, además de Luke Thallon como Quirinus Quirrell, Paul Whitehouse como Filch y Warwick Davis retomando el papel de Filius Flitwick.