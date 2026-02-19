Tommy Shelby vuelve a la acción para guiar a su hijo en el tráiler de Peaky Blinders: El hombre inmortal de Netflix - NETFLIX

MADRID, 19 Feb. (CulturaOcio) -

El 20 de marzo llegará a Netflix la esperada película de Peaky Blinders: El hombre inmortal. Entretanto, y a modo de aperitivo, la plataforma ha lanzado un emocionante tráiler en el que Tommy Shelby (Cillian Murphy) se enfrenta a las víctimas de su pasado.

"Tommy. Vives en una casa invadida por fantasmas. De personas que murieron por tu culpa. Has abandonado tu reino... y has abandonado a tu hijo", se escucha al personaje decirle al antaño líder del clan Shelby mientras este observa las vistas desde una ventana en su nuevo hogar en Londres al inicio del adelanto. Instantes después, el personaje de Murphy deja una bufanda roja en una tumba.

Es entonces cuando otra mujer le cuenta a Tommy que ahora es su propio hijo quien lidera a los Peaky Blinders "como si esto fuera 1919". Seguidamente, una dura secuencia muestra al vástago de Shelby, que el tráiler confirma que estará encarnado por el nominado al Oscar Barry Keoghan, liderado impasible a su banda mientras propian palizas y dominan con mano de hierro las calles de Birmingham.

Pero el ahora líder de los Peaky Blinders está a punto de cometer una tropería que podría cambiar el curso de la historia. "Debo estar seguro de que participarás en esta traición que decidirá la guerra en favor de Alemania", le dice un siniestro mando nazi interpretado por Tim Roth al hijo de Tommy. "No puedo ayudarlo, porque no volveré a ser ese hombre", dice resignado el viejo Tommy.

"Al mundo yo no le importo una mierda. Y el mundo a mí tampoco", espeta el joven Shelby a su padre que, para evitar que su hijo cometa un error fatal, deberá regresar a las calles que antaño fueron su feudo para, una vez más, imponer su propia ley.

"Escuché por ahí que dijiste que esta no era tu guerra", le dice Stephen Graham, que regresa como Hayden Stagg. "Ahora ya lo es", replica el personaje de Murphy que está decidido a romper su juramento para guiar a su hijo en el complejo panorama político y militar desatado por la Segunda Guerra Mundial. Y, si es necesario, Tommy deja claro que lo reducirá todo a cenizas.

"Birmingham, 1940. En pleno caos de la Segunda Guerra Mundial, Tommy Shelby se ve obligado a regresar tras un exilio autoimpuesto para enfrentarse a su ajuste de cuentas más destructivo hasta la fecha. Con el futuro de su familia y del país en juego, Tommy deberá afrontar sus propios demonios y decidir si se enfrenta a su legado o lo reduce todo a cenizas. Por orden de los Peaky Blinders", reza la sinopsis de la película.

Dirigida por Tom Harper y con el guion de Steven Knight, Peaky Blinders: El hombre inmortal cuenta también en su elenco con Sophie Rundle (After the Flood, Gentleman Jack), Jay Lycurgo (Steve) y Ned Dennehy (Mil golpes), entre otros. La cinta está producida por los propios Murphy, Knight, Guy Heeley y Patrick Holland. Mientras que Andrew Warren, Caryn Mandabach, Jamie Glazebrook, Tom Harper y David Kosse son los productores ejecutivos.