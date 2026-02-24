La trilogía 28 años después, en en el aire: Peligra el regreso de Cillian Murphy tras el fiasco en taquilla

La trilogía de 28 años después, en grave peligro tras la tibia recepción en taquilla - SONY PICTURES

MADRID, 24 Feb. (CulturaOcio) -

El año pasado llegó a los cines 28 años después, cinta de Danny Boyle que retomaba la saga iniciada en 2002 con 28 días después y planeaba ser el inicio de una nueva trilogía. Ahora, apenas un mes tras el estreno de su secuela, 28 años después: El templo de los huesos, la trilogía corre peligro de no completarse debido a la tibia recepción en taquilla de su segunda entrega.

A pesar de las buenas críticas, 28 años después recaudó solo 150 millones de dólares, frente a un presupuesto de 60 millones, según recoge ComicBookMovie. La siguiente entrega, en la que Nia DaCosta tomó el testigo como directora, también fue elogiada e incluso considerada por algunos como superior a su predecesora, no obstante, recaudó todavía menos, unos 56,9 millones de dólares, frente a un presupuesto de 63 millones.

Según informa World of Reel y de acuerdo a dos fuentes distintas, "Sony no tiene prisa por sacar adelante la trilogía, a pesar de haberla anunciado el pasado mes de diciembre". Netflix habría mostrado interés en adquirir la siguiente entrega, pero Boyle, que quiere un estreno en cines, no se habría mostrado favorable a la idea.

Cabe recordar que 28 años después: El templo de los huesos terminó con el esperado regreso del protagonista de la cinta original, Cillian Murphy, de nuevo en el papel de Jim. Se esperaba que la siguiente entrega, la última de la trilogía, se centrase en este personaje y el de Alfie Williams.

¿ES EL TEMPLO DE LOS HUESOS EL FINAL DE 28 AÑOS DESPUÉS?

A pesar de los planes para una trilogía, Boyle ya adelantó que la tercera entrega solo saldría adelante si las dos primeras triunfaban y teniendo en cuenta los datos de taquilla, esto parece poco probable. Por otro lado, algunos fans se han mostrado preocupados por las recientes publicaciones en redes sociales que anuncian El templo de los huesos como "el final que estabas esperando".

Cancel your plans. Grab your snacks. Gather at The Bone Temple.



Witness the ending you’ve been waiting 28 years for - #28YearsLater: The Bone Temple is now on Digital and in Theatres. pic.twitter.com/rSMFYZKtqE — 28 Years Later: The Bone Temple (@28YearsLaterMov) February 21, 2026

"Qué queréis decir con 'el final'", se preguntaba un usuario de X, antes Twitter. "¿Me puedes decir que todavía vamos a tener una tercera película? Esta fue increíble, pero creo que el problema fue estrenarla en enero, cuando mucha gente está sin dinero después de Navidad y Año Nuevo", escribía otro.

Please tell me we're still getting a third movie? This was awesome but I think the problem was releasing it in January when a lot of people are broke after Christmas & New Year's. — kyslik89 (@oxyg3n89) February 21, 2026

Aunque la elección de palabras puede referirse simplemente al final de la película y al cameo de Murphy en el mismo, no se puede negar que tiene cierto aire de despedida. En todo caso, habrá que esperar a una confirmación oficial por parte de Sony.