Primer vistazo al expreso de Hogwarts en la serie de Harry Potter

La serie de Harry Potter, que adaptará la famosa saga de J.K. Rowling a lo largo de siete temporadas (una por libro), continúa su rodaje en Reino Unido. Y aunque todavía queda bastante hasta que la primera entrega vea la luz en HBO Max, a principios de 2027, han trascendido en redes sociales diversas imágenes del set de rodaje que ya han adelantado un primer vistazo de algunos elementos clave, como el icónico expreso de Hogwarts.

En las novelas, el expreso de Hogwarts es un tren que lleva a los jóvenes magos y brujas al prestigioso colegio de magia, partiendo cada 1 de septiembre del escondido andén 9 y 3/4 de la estación de King's Cross. Es descrito como una locomotora de vapor, de color rojo escarlata, así se presentó en las películas de Warner Bros y así se presentará en la ficción de HBO Max.

Y es que, según se puede observar en las fotografías y vídeos filtrados del nuevo expreso de Hogwarts, este es prácticamente idéntico al que ya se viera en los cines sin elementos especialmente diferenciables a simple vista.

The Hogwarts Express from the HARRY POTTER TV series has been spotted pic.twitter.com/JTPs642w12 — Wizarding World Direct (@WW_Direct) September 29, 2025

New video showing the Hogwarts Express from the HARRY POTTER TV series in detail 🚂 pic.twitter.com/9nGmRBAfHe — Wizarding World Direct (@WW_Direct) September 29, 2025

Según señala SFFGazette, la principal preocupación de algunos fans respecto a la serie es que esta no vaya a aportar apenas nada nuevo, una idea que el aspecto del tren no hace sino reforzar. Aunque la ficción tenga la oportunidad de adaptar ciertas tramas y personajes de los libros que no llegaron a la gran pantalla, no hay que olvidar que las cintas ya fueron muy fieles al material original, por lo que es inevitable que ambas producciones puedan resultar en algún punto redundantes.

Por otro lado, un innegable atractivo de la ficción reside en ver a un nuevo reparto dar nueva vida a los personajes ya conocidos. Así, Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout tomarán el testigo de Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint como Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley, respectivamente.

También forman parte del elenco como alumnos de Hogwarts Lox Pratt como Draco Malfoy, Rory Wilmot como Neville Longbottom, Tristan y Gabriel Harland como Fred y George Weasley, Ruari Spooner como Percy Weasley, Gracie Cochrane como Ginny Weasley, Leo Earley como Seamus Finnigan, Alessia Leoni como Parvati Patil, Sienna Moosah como Lavender Brown, Amos Kitson como Dudley Dursley, Elijah Oshin como Dean Thomas, Finn Stephens como Vincent Crabbe y William Nash como Gregory Goyle.

Completan el reparto Warwick Davis, que volverá a ponerse en la piel del profesor Filius Flitwick, a quien dio vida en la saga de películas, Sirine Saba como la profesora Pomona Sprout, Richard Durden como el profesor Cuthbert Binns, Bríd Brennan como la señora Poppy Pomfrey, Leigh Gill como el duende Griphook, Louise Brealey como Madam Rolanda Hooch, Anton Lesser como Garrick Ollivander, John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Luke Thallon como Quirrell, Paul Whitehouse como Filch y Paapa Essiedu como Severus Snape.

La serie se rodará a lo largo de una década, con Francesca Gardiner como showrunner y Mark Mylod como director de varios episodios y productor ejecutivo. Rowling produce esta nueva adaptación, junto a Neil Blair y Ruth Kenley-Letts.