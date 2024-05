Daredevil: Born Again no iba a conectar con la serie de Netflix

MADRID, 21 May. (CulturaOcio) -

Marvel continúa poniendo a punto Daredevil: Born Again, una de sus series más esperadas. Y tras mostrar sus primeras imágenes durante la celebración del Disney Upfront, sus protagonistas Charlie Cox y Vincent D'Onofrio han revelado que, originalmente, la serie no iba a guardar ningún tipo de conexión con las temporadas de Netflix.

Tanto Cox como D'Onofrio ya han debutado en el Universo Cinematográfico Marvel. El primero apareció en un breve cameo en Spider-Man: No Way Home como el abogado de Peter Parker (Tom Holland), además de en varios episodios de She-Hulk. Y el segundo, en las series de Ojo de Halcón y Echo, donde también se dejó ver fugazmente Daredevil en un intenso combate con Maya López (Alaqua Cox).

Sin embargo, Born Again será la serie que volverá a reunir a Matt Murdock y Wilson Fisk, las identidades de Daredevil y Kingpin, desde que ambos protagonizasen las tres aclamadas temporadas de Netflix hace ya seis años. Es por lo que D'Onofrio ha reconocido en una entrevista con TV Insider, que, en un primer momento, la ficción de Marvel no iba a estar vinculada en modo alguno con la trama de su predecesora.

Pero el estudio liderado por Kevin Feige cambió su decisión, dándole un nuevo rumbo a la serie. "Inicialmente, no iba a ser así en absoluto, ahora sí, bastante", señaló D'Onofrio. A lo que Cox añadió, que personajes como los de Karen Page, Bulseye, Foggy Nelson o The Punisher que ya formaban parte de Daredevil en Netflix, serán los mismos que estarán en Born Again.

Este cambio de opinión, según el actor, se debe en buena medida a la presión los fans, que ha sabido escuchar la Casa de las Ideas e integrarla de forma orgánica en su trama. "Es un equilibrio muy delicado. Si vas a hacer el remake de una serie para definirla como la temporada 1 de otra que fue un éxito y muy querida, entonces tendrás que hacer lo que les gustaba a los espectadores", comentó.

"Pero también debes tener una razón para rehacerlo. Por lo que tienes que cambiarlo un poco. Y ese es un equilibrio muy complicado de encontrar. Pienso que han hecho un gran trabajo para hacerlo", señaló Cox, quien considera un privilegio poder seguir enfundándose el traje del hombre sin miedo de Marvel.

Daredevil: Born Again constará de 18 episodios que, en principio, desembarcarán el 25 de marzo de 2025 en Disney+ aunque no se conoce su modalidad de estreno, si se lanzarán en varias tandas o se estrenarán semanalmente todos seguidos. Además de D'Onofrio y Cox, la serie también supondrá el regreso de Jon Bernthal como Frank Castle/The Punisher, Deborah Ann Woll como Karen Page y Elden Henson como el mejor amigo de Matt Murdock, Foggy Nelson.