La casa del final de It: Bienvenidos a Derry 1x04 y su relación con el origen de Pennywise y las películas, explicada

MADRID, 18 Nov. (CulturaOcio) -

Como precuela de las películas de Andy Muschietti, It: Bienvenidos a Derry ha incluido ya alguna que otra referencia a los eventos y personajes de estas. Y uno de los últimos guiños ha tenido lugar al final del cuarto capítulo, con la imagen de una casa muy familiar para los fans y clave dentro del imaginario de la franquicia.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el episodio 4, la serie de HBO Max ahonda en los misteriosos orígenes de Pennywise, con Dick Hallorann (Chris Chalk) descubriendo la verdad a través de Taniel (Joshua Odjick). Se revela así que la llegada de la malvada entidad a la Tierra se remonta millones de años atrás, cuando cayó de los cielos, y que los nativos americanos de Derry encontraron la cueva donde estaba "la antigua estrella en la que había llegado".

La tribu usó los fragmentos de la estrella para encerrar a la criatura en una zona delimitada, enterrando "13 fragmentos sagrados en lo profundo de la tierra" y encendiendo "un fuego sobre cada piedra para marcar su lugar", estableciendo una línea que el monstruo no podría cruzar. Esto resuelve al fin el misterio de por qué Pennywise no abandona Derry ni expande su coto de caza.

Cuando Dick pregunta dónde están escondidos esos fragmentos o "pilares", Taniel le responde que, para encontrarlos, debe seguir "los túneles que hay bajo el viejo pozo". Tras esta revelación aparece la imagen de una siniestra y destartalada casa que muchos fans habrán reconocido como la casa de la calle Neilbolt, también llamada la casa del Pozo.

La casa del Pozo ya aparecía en la novela original de Stephen King y cobraba mayor protagonismo en los largometrajes, al tratarse del lugar donde los niños del Club de los Perdedores luchaban por primera vez contra la malvada entidad. Además, la construcción alberga en su interior el viejo pozo desde el que se accede a la guarida de Pennywise.

¿EL PAYASO ESPERA EN CASA?

Es solo cuestión de tiempo que los personajes de It: Bienvenidos a Derry se adentren en la casa de la calle Neilbolt (de hecho, ya se les ve hacerlo en el tráiler de mitad de temporada) y es de esperar que esto suponga la primera gran aparición del payaso asesino, que hasta ahora no se ha dejado ver, al menos en su forma más icónica.

En todo caso, conviene tener en cuenta que la ficción se sitúa 27 años antes de la primera película y que, en esta, la casa todavía sigue en pie, por lo que cualquier intento de destruirla en la ficción será inútil. Según señala ComicBookMovie es probable que la casa forme parte de las posibles futuras temporadas de la serie, siendo un nexo de unión entre todas.