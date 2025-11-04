Pennywise y otras 6 aterradoras referencias de la intro de It: Bienvenidos a Derry, explicadas

MADRID, 4 Nov. (CulturaOcio) -

El segundo episodio de It: Bienvenidos a Derry se ha estrenado en HBO Max con unos títulos de crédito iniciales que no solo son perturbadores, sino también muy reveladores. Las estampas idílicas con las que arranca la intro no tardan en convertirse en macabras imágenes que aluden directamente a esa oscuridad que Derry esconde tras su aparente calma.

La canción que acompaña a la secuencia, A Smile and a Ribbon de Patience and Prudence, no hace más que acrecentar la sensación inquietante que las imágenes transmiten. Además, la letra de la canción, con frases como "The louder I say I'm happy, the more I believe it so" (en español, "Cuanto más alto digo que estoy feliz, más me lo creo"), alude a esa tendencia de los habitantes de Derry a fingir que todo está bien.

LA ESTATUA DE PAUL BUNYAN

El segundo capítulo de It: Bienvenidos a Derry muestra el momento en el que la estatua llega a la ciudad. Esta escultura aparece tanto en la novela de Stephen King como en las películas dirigidas por Andy Muschietti, y muchos la recordarán por el momento en el que cobra vida y aterroriza a Richie persiguiéndole.

LA NIÑA ASOMADA A LA ALCANTARILLA

Aunque Pennywise no parece estar al otro lado acechando, la estampa de la niña asomándose a la alcantarilla recuerda inevitablemente al fatal destino del pequeño Georgie. El niño se topó frente a frente con Pennywise cuando se asomó para tratar de recuperar su barco de papel en un día lluvioso. Tras su desaparición, el Club de los Perdedores, entre los que se encuentra su hermano Bill, le buscan sin descanso hasta acabar dando con Pennywise.

EL PSIQUIÁTRICO DE JUNNIPER HILL

Los créditos muestran a un niño tumbado en una camilla y gritando, aterrorizado y rodeado de unos médicos sonrientes que sostienen afiladas herramientas. La cámara se aleja y revela que se encuentra en el psiquiátrico de Junniper Hill, donde Lilly es enviada en los últimos compases del segundo capítulo... y donde también acabaría años más tarde Henry Bowers, el abusón que acosa al Club de los Perdedores, tras asesinar a su padre.

LA CASA DE LA CALLE NEIBOLT

Esta casa abandonada no es nada menos que el lugar donde habita Pennywise, pues conecta con las alcantarillas de la ciudad. En los créditos de It: Bienvenidos a Derry, una familia sonriente posa frente a la casa, a excepción de uno de los niños, que parece percatarse de la presencia de It tras una de las ventanas, con sus ojos rojos brillando tras los cristales.

EL TIROTEO A LA BANDA BRADLEY

La intro de la serie muestra una terrible masacre cuyas víctimas no son nada menos que los esqueletos que los militares encuentran dentro de un coche y enterrados bajo tierra en los últimos compases del segundo episodio. Conocidos como la banda Bradley, estos criminales murieron en un tiroteo perpetrado por los propios habitantes de Derry cuando se encontrabam bajo la terrible influencia de It, según relata Stephen King en su novela.

LA EXPLOSIÓN EN LA FUNDICIÓN KITCHENER

Este suceso pone fin al ciclo de destrucción de Pennywise en 1906. Según relata King en su libro, se trata de una terrible explosión que tuvo lugar en la fundición Kitchener durante una búsqueda de huevos de Pascua, de ahí esa persona disfrazada de conejo que aparece en los créditos envuelta en llamaradas de fuego. En la novela, este incidente provoca la muerte de 88 niños.