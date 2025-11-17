It Bienvenidos a Derry 1x04 revela el origen de Pennywise (Galloo) y su gran punto débil

MADRID, 17 Nov. (CulturaOcio) -

El cuarto capítulo de It: Bienvenidos a Derry por fin ha ahondado en uno de los mayores misterios sobre It: sus orígenes. Se trata de algo que Andy y Bárbara Muschietti, cocreadores de la serie, ya adelantaron que esta precuela exploraría y que, además, desvela algo fundamental sobre el malvado ente: la única cosa a la que le tiene miedo.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En la nueva entrega, siguiendo órdenes de sus superiores del Ejército, Dick Hallorann se adentra en la mente de Taniel, uno de los jóvenes nativos americanos cuyos antepasados fueron los primeros habitantes de Derry. Además, se trata del sobrino de Rose, la propietaria de la tienda de artículos de segunda mano que, en el Bosque de Poniente, salvó al general Shaw de las garras de It cuando eran niños.

Usando sus facultades sobrenaturales, Hallorann accede así a un recuerdo de Taniel cuando era pequeño, en el que su tía le pide que relate la historia de It, a quienes ellos llaman "el Galloo". Un relato que obligaban a memorizar a los niños a partir de los siete años y que, según asegura Rose, no solo funciona como lección o fábula... sino que es real.

LA LLEGADA DE IT A LA TIERRA

Taniel comienza así a narrar la historia del Galloo, que llegó a la Tierra "hace millones de años". Tras ser expulsado "del rincón más oscuro del cielo", un "espíritu maligno" quedó atrapado de una estrella fugaz que, cuando aterrizó a la Tierra, "se rompió y liberó al espíritu". Este se dedicó a vagar por los bosques "durante muchas nieves e incontables lunas, hasta la creación de los pueblos originarios".

CÓMO DERROTAR A IT

Los ancestros de Taniel se dieron cuenta de que la piedra estelar dentro de la cual se encontraba el ente cuando cayó en la Tierra era "su jaula" y tenía poderes, siendo lo único a lo que la criatura temía.

Así, el más sabio de la comunidad talló un arma usando un fragmento de esta roca para proteger a sus compañeros del Galloo. El monstruo aparece en el flashback como un gigantesco alce con los ojos amarillos característicos de It, lo que sugiere que el ente habría tomado la forma de este animal para asustar a los humanos.

Durante generaciones, los ancestros de Taniel convivieron con el monstruo manteniendo las distancias y evitando cazar en su territorio. No obstante, la llegada de los colonos tiró por tierra esta armonía pues, a pesar de que les advirtieron acerca de los peligros del Bosque de Poniente, que es donde habitaba el maligno ser, estos ignoraron su consejo.

CÓMO IT SE HIZO MÁS FUERTE

Al adentrarse en el territorio del monstruo para cazar, los colonos se convirtieron en sus presas y, alimentándose de ellos, el Galloo fue creciendo y aumentando su poder, llegando incluso salir fuera de la linde del bosque para matar. Los ancestros de Taniel se dieron cuenta de que, con la fuerza que había acumulado el ente, aquella única daga hecha con la piedra estelar no era suficiente para proteger a todos los pueblos.

Barajaron la posibilidad de marcharse, pero Necani, la hija de la jefa guerrera del pueblo, intentó hacerse con más trozos de la roca. Tras un brutal enfrentamiento con la criatura, que acabó con la vida de su madre, Necani y sus compañeras hallaron el lugar exacto donde se estrelló It y consiguieron más fragmentos de la piedra.

¿POR QUÉ IT NO PUEDE SALIR DE DERRY?

En lugar de intentar matar al Galloo, que era demasiado poderoso, Necani sugirió encerrar al monstruo. Para ello, enterraron trece fragmentos de la roca, "lo único que el Galloo temía", en distintos puntos formando un círculo y estableciendo así un límite que el monstruo no podría cruzar.

"Nuestro pueblo hizo la promesa sagrada de vigilar los pilares y guardar su ubicación en secreto para que el monstruo aprisionado allí jamás pueda liberarse", narra Taniel en el recuerdo al que logra acceder Hallorann.

Por tanto, las balizas que los militares buscan con tanto empeño no son otra cosa que los fragmentos de la roca estelar enterrados por los ancestros de Taniel hace cientos de años. Además, todo apunta a que la delimitación que establecieron, y que en su momento rodeaba el bosque de Poniente, acabó siendo el territorio en el que surgió la ciudad de Derry, pues esto explicaría por qué la criatura solo causa estragos en esta comunidad.

Desenterrar las misteriosas balizas no parecía buena idea desde el principio, pero ahora que se sabe que su función es contener a It en un territorio delimitado, que el Ejército intente dar con ellas sin duda tendrá terribles consecuencias. Y, con Taniel indicando a Dick que las balizas se encuentran "en los túneles bajo el viejo pozo", los militares están más cerca que nunca de conseguirlas y si las mueven, eso podría liberar al monstruo.