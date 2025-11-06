Así conectan los personajes de It: Bienvenidos a Derry con los de las películas

MADRID, 6 Nov. (CulturaOcio) -

It: Bienvenidos a Derry ha revelado aún más conexiones entre sus personajes y los de las películas dirigidas por Andy Muschietti. La serie ambienta su trama en 1962, mostrando así un ciclo de hibernación de Pennywise anterior al relatado en el primer filme, ubicado temporalmente en los años 80, y en el que los niños que formaron el Club de los Perdedores eran los protagonistas.

La ficción retrocede 27 años en el tiempo, a la época en la que los padres de los perdedores aún son niños. Además, algunos como Leroy Hanlon llegan incluso a aparecer en las cintas de Muschietti, años después de los acontecimientos de la serie precuela. Pero, ¿cómo conectan exactamente los personajes de Bienvenidos a Derry con los de las películas?

WILL, LEROY Y MIKE

Will es el padre de Mike Hanlon, el único miembro del Club de los Perdedores que se queda en Derry investigando sobre Pennywise de cara a su inminente segundo enfrentamiento contra el monstruo. En las películas de Muschietti, los padres de Mike mueren en un incendio en su casa. No obstante, en la novela de Stephen King Will fallece en el terrible incidente del Black Spot, que bien la serie podría explorar en algún punto, pues es un acontecimiento clave en el libro.

Además, Mike es nieto de Leroy Hanlon, el militar que es trasladado a Derry en la serie precuela. De hecho, la primera película muestra cómo los perdedores conocen la existencia de It gracias al abuelo de Mike, que está convencido de que la ciudad está maldita y les cuenta que hay algo maligno en Derry que se nutre a costa de sus habitantes.

TEDDY Y STANLEY

El primer episodio de It: Bienvenidos a Derry revela que Teddy es judío, al igual que Stanley, miembro del Club de los Perdedores. Aunque ambos personajes bien podrían no estar relacionados, el segundo capítulo revela que el nombre completo del niño es Teddy Uris, estableciendo así una clara unión entre ellos al compartir apellido.

Pero yendo un poco más allá, al consultar los créditos de la serie, el actor que encarna al padre de Teddy (Finley Burke) aparece acreditado como Don Uris... el padre de Stanley en la novela de King. Además, en la escena de la cena en la que el padre le habla a Teddy de sus antepasados judíos, aparece también su hermano, que se parece bastante a Stanley.

EL JEFE DE POLICÍA Y HENRY BOWERS

En el segundo capítulo de la serie, el jefe de policía de Derry, a quien da vida Stephen Rider, busca al culpable de la masacre del cine. Aunque su nombre no se ha revelado aún, Andy Muschietti lo desveló en una fotografía detrás de cámaras que compartió durante el rodaje y que mostraba la puerta de la oficina de "Clint Bowers, jefe de policía".

OFICIAL: Inicia el rodaje de 'Welcome To Derry' + primera imagen oficial!!!



Andy Muschietti comparte la primera imagen oficial de la nueva serie precuela de 'IT', que contará los orígenes de Pennywise.



"Clint Bowers: Chief Of Police", relata el anuncio en la puerta de la imagen pic.twitter.com/4wxSSrG70W — starwars podcast (@swpodcastmx) May 11, 2023

Henry Bowers es el abusón que atormenta a los miembros del Club de los Perdedores. Se trata de un personaje marcado por el abuso que sufre por parte de su padre, Butch Bowers, que también es policía. Así, el personaje de Rider en la serie bien podría ser el abuelo de Henry.

UNA CONEXIÓN ADICIONAL: BEVERLY

Los más atentos se habrán percatado de un pequeño detalle en It: Bienvenidos a Derry que conecta a la familia de Beverly con la serie: el nombre de Alvin Marsh escrito dentro de un corazón en la puerta del baño de las chicas del instituto. Se trata del padre maltrator de Beverly Marsh y la pintada da a entender que, en su paso por el instituto, Alvin despertó el interés de alguna estudiante.