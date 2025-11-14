Las tres pistas que confirman que Pennywise aparece en It: Bienvenidos a Derry 1x04

MADRID, 14 Nov. (CulturaOcio) -

Tras varios capítulos que han sabido captar la atención del público, It: Bienvenidos a Derry continúa su andadura en HBO Max. Y lo hace con la alargada sombra de Pennywise, la forma más conocida de la entidad que aún no ha hecho acto de presencia en la serie, planeando en cada uno de sus planos. Y la irrpución del tétrico payaso asesino parece inminente, pues la ficción ya ha dejado caer algunas pistas clave que sugieren que está a la vuelta de la esquina.

Los últimos compases del tercer episodio fueron lo más cerca que la ficción ha estado, hasta el momento, de mostrar a It con el aspecto de Pennywise. Aunque este ente maligno está más que presente en Derry, habiendo mutado en distintas ocasiones en aquello más temido por sus víctimas, aún no se ha materializado en su forma de payaso asesino.

Pero el tráiler del próximo capítulo, sumado al final del anterior, arrojan tres evidencias que vendrían a confirmar que Pennywise se mostrará más pronto que tarde en la serie creada por los hermanos Muschietti y Jason Fuchs.

EL GLOBO ROJO

En el tráiler del cuarto capítulo, Will Hanlon aparece pescando y, cuando se agacha para mirar lo que parece ser un pez acercándose, un brazo le agarra de repente y le empuja hacia el agua, tratando de ahogarlo. Más adelante, aparece en el vídeo el característico globo rojo de Pennywise flotando cerca de la orilla.

Además, el brazo que agarra a Will, perteneciente a una persona negra y, por lo que parece, cubierto de quemaduras, sugiere que la serie podría mostrar pronto un evento clave de la novela de Stephen King: el incendio en el Black Spot. Este ataque racista, en el que algunos habitantes de Derry prendieron fuego a un bar frecuentado por soldados negros, constituye una prueba más de la violencia latente en la ciudad, que podría estar o no relacionada con la influencia de It sobre sus ciudadanos.

LA FUGAZ SOMBRA DE PENNYWISE

Los últimos compases del avance del episodio 4 muestran, muy fugazmente, una sombra que los fans más atentos sin duda habrán identificado pues se trata, efectivamente, del temible payaso asesino. Justo antes de que aparezcan los títulos de crédito finales, el tráiler incluye un muy breve plano de la inconfundible sombra del maligno ente proyectada en el asfalto.

LA FOTO DEL CEMENTERIO

En el tercer capítulo de It: Bienvenidos a Derry, el nuevo Club de los Perdedores fue víctima de una brutal persecución en el cementerio que trataron de aprovechar, no obstante, para fotografiar a los espectros que iban tras ellos. Aunque todo apunta a que estos fantasmas también eran obra de It, este también adquirió su forma más característica: la del payaso Pennywise. Y a pesar de que tomó la precaución de solo mostrarse ante Will, este reunió la valentía suficiente para tomarle una foto con su cámara.

Los niños se cuelan en el instituto para revelar la instantánea, que muestra una figura ligeramente borrosa. Pero cuando Lilly pregunta qué es, Will lo tiene claro: "Es un payaso", asegura.